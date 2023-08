LABRECQUE, Pierrette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée, entourée de l'amour de ses enfants, dame Pierrette Labrecque, fille de feu dame Augustine Blouin et de feu monsieur Henri Labrecque. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc Langlois (Catherine Hébert) et Carl Langlois (Marc Pichette); ses petits-enfants : Alexandre (Gabrielle), Ludovic (Sinyan), Jean-Thomas et Marc-Antoine; ses soeurs et son frère : Liliane Trudel, Claudette Royer et Gilles Labrecque; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et les Dres Virginie Audet-Croteau et Léa Dancause-Lavoie pour la qualité de leurs soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs / Hôtel-Dieu de Québec), au 1825, boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 415-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org/