RENAUD HARDY, Lise



Au Centre hospitalier du Saint-Sacrement, le 19 juillet 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lise Renaud Hardy fille de feu monsieur Henri Hardy et de feu madame Sonia Bédard. Elle demeurait à Québec autrefois de Saint-Basile. Madame Renaud Hardy laisse dans le deuil, ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines. Remerciements au personnel de la Résidence Samuel-Holland et à sa dame de compagnie Nancy. La famille recevra les condoléances à la