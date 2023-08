Concours Fêtes gourmandes de Neuville

Pour l’occasion de la prochaine édition des Fêtes gourmandes de Neuville du 24 au 27 août 2023, on vous gâte !

L’événement incontournable de l’été, les Fêtes gourmandes de Neuville mettent en lumière le talent et le savoir-faire des producteurs et des créateurs de produits du terroir québécois. Attrait touristique d’importance et rendez-vous familial clé, l’événement attire chaque année des milliers de visiteurs et fait ainsi rayonner les saveurs de Portneuf et la renommée du maïs sucré de Neuville, en plus de combler les plus fins palais!

Gagnez l’un des dix passeports pour deux personnes, donnant accès aux trois soirs de spectacles, soit les 24, 25 et 26 août 2023, d’une valeur de 65 $ chacun. Pour une somme globale en prix de 1300 $.

Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer!

Ce concours sera en vigueur jusqu’au 13 août 2023.

