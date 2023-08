DESMEULES, Gérard



Au centre d'hébergement de Loretteville, le 11 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gérard Desmeules, époux de dame Louisiane St-Gelais, fils de feu dame Marie-Jeanne Blackburn et de feu monsieur Henri Desmeules. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Claudine (Michel Lefebvre), Mario (Josée Gagné), Dany (Claudette Bédard), Chantale (Jacques Théberge), Kathia (Pierre Matte). Il était le frère de : feu Jean -Marie (Gertrude), René (feu Reine Gaudreault), feu Lucie (feu Marcel Godin), feu Madeleine, feu Jacques (feu Huguette Gagnon), feu Gilles (feu Ginette Tremblay), feu Remi (Marthe Ringuette), Mercédès. Il était le beau-frère de : feu Paul-Armand St-Gelais (Jocelyne Arsenault), Nicole St-Gelais (feu Lionel Gosselin), Donald St-Gelais (Martine Gagnon), Léandre St-Gelais (Monique Vézina), Hortensia St-Gelais (Claude Fleury), Fleuriane St-Gelais (Claude Savard), Carmen St-Gelais (feu Gaétan Vézina), feu Jocelyn St-Gelais (Diane Lefebvre), Yves St-Gelais (Louise Morin), France St-Gelais (Jean-Claude Marchand), Jean-Marc St-Gelais; ses petits-enfants : Marc, Dany, Roxanne, Maxime, Marie-Joe, Jonathan, Mathieu, Valérie, Véronic, Tomy, Fanny, Marie-Anne; plusieurs arrière-petits-enfants, neveux et nièces, parents et amis.es. Sincères remerciements à tout le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Loretteville et particulièrement Nadia. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Centre d'hébergement de Loretteville) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet: www.fondationfais.org/. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.