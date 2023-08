RICHARD, Renault



À Québec, le 7 juillet 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Renault Richard. Né à Québec le 19 octobre 1948, il était le fils de feu madame Alice Brousseau et de feu monsieur Elzéar Richard. Monsieur Richard laisse dans le deuil ses filles : Brenda, Émilie et Marilou; ses petites-filles : Alyson et Zoë-Rose; ses frères et soeurs : Raynald, Aimé (Raymonde), Bona (Diane), Marlène (Clermont) et Marie-Claude, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins(es) et ami(es). Les membres de la famille recevront les condoléances àde 13h30 à 16h.