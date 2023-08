LAMONTAGNE, Danielle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2023, à l'âge de 69 ans est décédée madame Danielle Lamontagne conjointe de monsieur Pierre Boisvert. Elle était la fille biologique de feu Roland Lamontagne et de feu Jeannine Laverdière. Elle était la fille adoptive de feu Raymond Lamontagne et madame Yolande Fradette. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à ladeLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son conjoint, sa mère Yolande Fradette; ses frères et sœurs : feu Priscilla (feu Kenneth Swanson), feu Michel, Marcel (Yvette Laprise), feu Laurier (Micheline Latulippe), Jocelyne, André (Line Roberge), Solange, Sylvain (Isabelle Dion), Nathalie (Alain Beaulieu) ainsi que les membres de la famille Boisvert. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à la salle. Madame Lamontagne a été confiée pour crémation à la