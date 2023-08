De nombreux Québécois plongés dans le noir

La météo éprouve encore une fois le réseau d’Hydro-Québec, causant de nombreuses pannes, principalement dans l’ouest de la province.

À 21h30, 67 580 clients étaient privés d’électricité à travers le Québec.

Les Laurentides et l’Outaouais sont les régions les plus touchées, avec respectivement 21 622 et 13 097 foyers plongés dans le noir.

En Mauricie, 8705 clients n'ont plus d'électricité, alors que dans Lanaudière, ils sont 8983 privés de courant.

La région de Montréal compte pour sa part 5146 clients sans électricité. Dans Lanaudières, 7155 clients n'ont plus de courant.

Laval a quant à elle plus de 2000 foyers touchés par les pannes