Des places à Anticosti

Sépaq Anticosti a laissé savoir que des séjours en plan américain étaient toujours disponibles pour cet automne. Il y a de la place en septembre et en octobre dans les secteurs Chicotte-La-Mer, Rivière-Bell, Chaloupe et dans un nouveau territoire au lac Renard. Hormis le secteur Chicotte, les autres offres touchent des secteurs que la Sépaq a acquis dans le cadre de la transaction avec la pourvoirie Safari Anticosti. Il est même possible de vivre un séjour de chasse familiale, avec 25 % de rabais en septembre et en octobre, pour les jeunes âgés de 12 à 21 ans, au pavillon Louis-Joliette du secteur Chaloupe. Le rabais ne s’applique pas au transport aérien. Pour tous les séjours, le transport aérien depuis Québec ou Montréal, le logement, la nourriture, le transport en camionnette sur le territoire, un guide pour quatre chasseurs et le service de préparation pour le retour sont inclus. Vous devez ajouter au prix demandé, le coût du permis que vous achèterez sur place. Pour tout savoir sur les dates disponibles et les prix de ces séjours, vous devez joindre les spécialistes de Sépaq Anticosti au 1-800-463-0863.