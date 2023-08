Deux livres en deux ans à venir pour Sophie Grégoire

En se séparant de Justin Trudeau, Sophie Grégoire renonce à de nombreux privilèges et à une sécurité qui pouvait, a-t-elle déjà admis, la faire sentir «cloitrée». La liberté nouvellement acquise pourrait lui permettre d’épouser une nouvelle carrière d’autrice.

À l’été 2022, la dame de 48 ans a enregistré une entreprise de communications, Sous ta lumière Communications (Under Your Light Communications). C’est possiblement à travers cette entreprise qu’elle procédera à la publication de deux livres axés sur le bien-être.

Le premier, "Closer Together: Knowing Ourselves, Loving Each Other" («DE PLUS PRÈS : proche de soi, proche de l’autre» en français) est attendu au printemps prochain et se penchera notamment sur «l’importance de mieux comprendre nos émotions et les mécanismes de notre personnalité» en «puisant à même les histoires personnelles de l’autrice».

Sa biographie sur le site web de l’éditeur Penguin Random House ne contient aucune mention de Justin Trudeau ou de politique.

Un deuxième livre d’images sur le bien-être, pour enfants celui-ci, est attendu pour 2025.

La santé mentale, une constante

Malgré le fait qu’il n’existe pas de fonction précise au Canada de «première dame» comme aux États-Unis ou ailleurs, ses années passées à Ottawa ont été marquées par divers engagements communautaires, notamment en faveur de l’activité physique chez les jeunes filles.

Or, son thème de prédilection a toujours été le bien-être mental, ayant elle-même souffert de divers problèmes comme les troubles alimentaires dans sa jeunesse.

C’est surtout à ce sujet qui a animé son engagement public dans les dernières années, et qui transpire sur de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, où elle cumule désormais des centaines de milliers d’abonnés.

Moins de liberté

En signant un accord de séparation légale tel qu’annoncé publiquement mercredi, la mère de trois enfants renonce de facto à ses privilèges et à la sécurité qui lui était offerts, mais se détache du même coup des obligations éthiques qui incombent aux conjoints d’élus.

En entrevue sur le canal parlementaire CPAC en 2019, Sophie Grégoire a dit qu’elle pouvait parfois se sentir «cloitrée» comme femme de premier ministre.

«C’est toujours dur de s’habituer à des conditions de vie qui sont différentes de celles qu’on a connues durant notre enfance, notre adolescence, l’âge adulte, et je pense qu’il n’y a personne qui dirait «j’adore être toujours entourée»», racontait-elle alors.