Deux policiers de la SQ réclament 70 000$ au site de dénonciations «Dis son nom» pour atteinte à leur réputation

Des policiers réclament 70 000$ au site web Dis son nom pour atteinte à leur réputation, car leur nom a été publié sur une liste dénonciatrice d’agresseurs potentiels, même s’ils n’auraient fait l’objet d’aucune enquête concernant de l’inconduite sexuelle.

«En publiant les informations mentionnées dans la liste, les auteurs et administratrices du site web et de la liste ont agi dans le mépris total de la sauvegarde des droits des demandeurs, et ce, sans quelconque démarche de vérification diligente», allèguent les policiers Émilie Langlois et Simon Drouin, dans une poursuite récemment déposée au palais de justice de Montréal.

En juin 2021, les noms des deux limiers de la Sûreté du Québec sont apparus sur la liste du site web Dis son nom.

Celui-ci a vu le jour en août 2020, durant la deuxième vague de dénonciations du mouvement #MeToo au Québec.

Le site se désigne comme «un mouvement contre les inconduites sexuelles qui publie une liste de [potentiels agresseurs]» dont les objectifs sont de «libérer la parole des victimes et protéger la société des [prédateurs allégués]».

Capture d'écran

Aucune accusation

En 2021, ses auteures auraient invité la population à ajouter à la liste toute personne ayant déjà paru dans un article de journal en étant accusée ou condamnée d’un crime à caractère sexuel.

Les noms des agents de la paix auraient alors été ajoutés, en référence à un article publié en 2016 dans les pages du Journal.

À l’époque où ils travaillaient au poste de Val-d’Or, ceux-ci désiraient laver leur réputation, après avoir été soupçonnés d’agressions sexuelles envers des femmes autochtones.

«Pourtant, l’article confirme que les demandeurs n’ont fait l’objet d’aucune enquête ni d’accusation pour des infractions de natures sexuelles», peut-on lire dans la poursuite.

Selon ce que rapportait Le Journal, les policiers avaient plutôt été suspendus le temps d’une enquête sur des abus de pouvoir.

Frustration et anxiété

Les deux policiers soutiennent donc que «rien ne justifie la présence de leurs noms sur cette liste» et qu’ils subissent encore à ce jour des dommages découlant «directement de la publication», lit-on dans le document de cour.

Ils indiquent vivre «de la frustration, de l’anxiété, de la méfiance, un sentiment d’impuissance et de découragement», est-il notamment allégué.

Selon la poursuite, M. Drouin ferait l’objet de blagues de la part de collègues, et Mme Langlois vivrait de l’angoisse et de l’insécurité au travail, surtout dans des dossiers impliquant des crimes à nature sexuelle.

Ils avancent que leur réputation pourrait être affectée «de manière irrémédiable», si le tribunal n’intervient pas, et que cela pourrait avoir des répercussions sur leur carrière, lit-on.

De ce fait, les policiers réclament un total de 70 000$ en dommages moraux et punitifs, pour atteinte à leur réputation, et exigent que leurs noms soient retirés de la liste.

Les administratrices de Dis son nom, l’ancienne illustratrice judiciaire Delphine Bergeron et une personne désignée par les initiales A.A., ont préféré ne pas commenter.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI