SANFAÇON, Jeanne Godin



Au CHSLD Vigi de Saint-Augustin, le 28 juillet 2023 à l'âge de 102 ans, est décédée madame Jeanne Godin, épouse de feu monsieur Léandre Sanfaçon, fille de feu madame Brigitte Godin et de feu monsieur Adolphe Godin. Autrefois de Loretteville, elle demeurait à Saint-Augustin de Desmaures. QC. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 12h à 13h40 et serontet de là au cimetière paroissial de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel (Micheline Giguère), feu Guy (Sandra Cheadle), Claude (Raymonde Pagé), Denise (Yvon Giguère), feu Line, feu Jean, Harold, Marc. Ses petits-enfants: son filleul Steve (Annie Harvey), Audrey (Serge Paquet), Sonia (Ronald Duguay), Debbie (Laurent Godin), Peggy (Daniel Gionet), Julie (David Welsh), Chantal (Benoit Tremblay), Myriam (Carl Savard), Gabriel. Ses arrière-petits-enfants: Laurie-Anne, Florence, Ellyot, Yan, Dominic, Samuel, Zachary, Ariane, Anthony et Lucas. Ses frères et sœurs : feu Roland Dussault (demi-frère)(feu Laurentine Pelletier), feu René (feu Clothilde Matte), feu Camille (feu Claire Guay), Adrienne (feu David Berryman). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sanfaçon: feu Henri, feu René (feu Madeleine Garneau), feu Léger (feu Irène Pageau), feu Marguerite (feu Raymond Jobin), feu Alexandre et feu Bernadette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Vigi de Saint-Augustin pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi St-Augustin Inc. 4954, Clément-Lockquell St-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1V5