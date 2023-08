COTÉ, Eliane Larochelle



À l'hôpital Laval (IUCPQ) le 26 juillet 2023 est décédée à l'âge de 94 ans, madame Eliane Larochelle épouse de feu monsieur Roger Coté, elle était la fille de feu madame Adrienne Lantagne et de feu monsieur Odilon Larochelle. Elle demeurait autrefois à l'Ancienne Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants; Simonne (Roger Rochette), Julien (Mireille Savard), Pauline, Henri (feu Madeleine Parent), Lucie, Lisette (Christian Bergeron) et Lise (Louis Belleau); ses petits-enfants: Isabelle (Romain) et Eric (Fanny), Patrick (Anne-Marie) et Marie-Pier, Mélanie (Jérémie), Vincent (Fannie), Samuel (Caroline) et ses arrière-petits-enfants : Hugo, Félix, Lou, Eva, Ellie, Margot. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs; feu sœur Yolande, feu Laurette (feu Joseph Paré), sœur Julienne, feu Jeannette (feu Rosario Cantin), Irène (feu Paul A. Paquet), feu Marie (Philippe Daoust), feu Jean-Paul, feu Victorien (Denise Bédard) feu Florence (Laurier Paquet), André (feu Colette Bouchard (Françoise Allard), feu Michel (Claudette Tanguay), Yvette (Ronald Rioux), Céline, Clémence (feu Marcel Lefebvre) et Jacques (Suzanne Tanguay);ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roméo (Denise Allard), feu André (Céline Roy), Richard (Rachel Germain), Denise, feu Jeannette (feu Albert Carpentier),feu Rolland (feu Rollande Côté ), feu Emiloda, feu Gustave (feu Janine Hamel), feu Marcel (feu Brigitte Julien), feu Rita (feu François Racette, (Gisèle Braun), feu Marie-Claire (feu Ludger Girard), feu Carmelle (feu Bernardin Amyot), feu Guy (feu Mariette Marois), feu Yvon (feu Nicole Vachon), feu Jean-Marie O.M.l. La famille a confié madame Larochelle au :La famille recevra les condoléances vendredi le 11 août 2023, de 19h à 22h, au salon du complexe etde 9h30 à 10h30La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Humanitae du 6B pour le dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Des gens de cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital Laval section Fonds Luce Auger pour les soins palliatifs (https://fondation-iucpq.org/je-donne/nos-donateurs/).