Enquête et plaintes autour de la succession du couturier Pierre Cardin

La succession du couturier français Pierre Cardin, mort fin décembre 2020, fait l'objet d'une enquête, notamment pour abus de faiblesse et escroquerie, et de plaintes déposées par la famille du créateur et son petit-neveu, qui lui a succédé, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

L'enquête a été ouverte après une plainte des petites-nièces Cardin déposée en mars pour abus de faiblesse, abus de confiance aggravé, escroquerie, faux et usage de faux, a précisé cette source.

Elles avaient déposé trois autres plaintes depuis le début de l'année.

La première, déposée le 28 janvier pour faux, a été classée sans suite le 7 juin.

Une deuxième plainte, dénonçant le 16 juin des faits d'abus de confiance et de faux, est en cours d'examen par le parquet, selon la source judiciaire.

Enfin, une troisième plainte, avec constitution de partie civile, vise des faits d'escroquerie et d'abus de confiance. Adressée le 27 juin, elle est «actuellement chez le doyen des juges d'instruction» parisiens, a ajouté cette source.

Ce même magistrat a été destinataire d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 juin par le petit-neveu du créateur, Rodrigo Basilicati-Cardin, pour diffamation.

Selon le magazine Challenges qui a révélé l'affaire, les petites-nièces, soutenues par la plupart des descendants Cardin, reprochent à M. Basilicati-Cardin de bloquer la vente du groupe.

Rodrigo Basilicati-Cardin est devenu directeur général du groupe en octobre 2018 puis président en novembre 2020, un mois et demi avant la mort de Pierre Cardin le 29 décembre 2020 à l'âge de 98 ans.

Les petites-nièces contestent la validité d'un testament signé par Pierre Cardin en novembre 2016 produit par Rodrigo Basilicati-Cardin et le désignant comme unique héritier. Il s'agit d'«une tentative de spoliation d'héritage» par le biais de «manœuvres douteuses, voire éventuellement frauduleuses», considère leur avocat Me Jean-Louis Rivière.

Pierre Cardin «a exprimé de son vivant sa volonté que je lui succède et en dix ans il a fait un certain nombre d'actes conséquents jusqu'au testament», se défend M. Basilicati-Cardin.

«Mon but, c'est de relancer la marque, pas de la vendre, c'était la volonté de mon oncle», ajoute-t-il, rappelant avoir travaillé plusieurs années aux côtés du couturier.

Des procédures civiles sont en cours notamment sur la validité de ce testament.

Sous l'impulsion de Rodrigo Basilicati-Cardin, la maison Pierre Cardin est revenue en mars dernier sur le calendrier officiel du prêt-à-porter féminin à Paris après 25 ans d'absence.