MARMET, Thérèse



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 25 juillet 2023, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée dame Thérèse Marmet, épouse de monsieur Philippe Thibault et en premières noces de feu Pierre Berrigan, fille de feu dame Corinne Filteau et de feu monsieur Albert Marmet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h à 13 h.L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie. Outre son époux Philippe, elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre Berrigan (Denise Bois) et Simon Thibault; ses beaux-enfants France Thibault (François Maillette) et Diane Thibault (Michel Marmette), ainsi que Véronique Beaulieu, épouse de feu Alain Thibault; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; sa sœur Corinne Marmet (feu Michel Béland); ses belles-sœurs : Rolande Aubert (feu Paul Shaienks) et Murielle Bernier (feu Gilles Thibault), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Jazz de Sainte-Foy et particulièrement Annie Vachon pour ses précieux soins et marques de sincère affection.