MARANDA, Yves



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 20 juillet 2023, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yves Maranda, fils de feu Armand Maranda et de feu Bernadette Lapointe.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Belleau; sa fille Chantal (François Lavoie); ses petites-filles Amélie et Rosalie; ses frères et sa sœur Michel (Claudette Bilodeau), Jean (Gisèle Pagé), Louis (Claudette Bureau), feu Andrée (Jean Beaurivage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belleau feu Fernande, Paul, Jacques (Gisèle Pelletier), Benoît (feu Fernande Vallières), Jean (Éléonora Santini); ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances à l'Église Sainte-Monique Les Saules, située au 2960 boulevard Masson,à compter de 13h.Nous vous remercions pour vos témoignages de sympathie, votre présence et votre soutien. Je tiens également à remercier affectueusement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec pour son dévouement envers mon père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec par l'entremise de la fondation du CHU de Québec. Site Web : https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/.