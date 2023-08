Grandes Fêtes Telus: au tour de Rimouski de vibrer avec les Cowboys Fringants

RIMOUSKI – Des admirateurs des Cowboys Fringants de partout au Québec se sont donné rendez-vous au parc Beauséjour de Rimouski, jeudi, pour assister au retour sur scène de leur groupe préféré, plus de deux semaines après leur concert historique et émotif sur les plaines d’Abraham.

Une foule de 25 000 personnes est attendue pour ce qui sera la soirée d’ouverture des Grandes Fêtes Telus, un festival qui fait vibrer les Rimouskois depuis 17 ans.

Accompagnée de ses amies Gwen et Geneviève, Marie-Ève Rabouin a fait six heures de route depuis Saint-Bruno-de-Montarville pour voir ses idoles.

Précision: elle est habituée à avaler les kilomètres pour voir les Cowboys. C’est son 271e concert en vingt ans.

«Y’en a qui vont prendre une bière le vendredi à la fin de la semaine, moi je vais voir un show des Cowboys. C’est ma petite bière du vendredi», dit celle qui était évidemment l’une des 90 000 spectatrices sur les Plaines, le 17 juillet.

À quoi s’attendre dans le Bas-Saint-Laurent, 17 jours plus tard? «À un show des Cowboys où c’est le party et on célèbre la vie», répond Gwen Duchaine.

En profiter

Dans la file d’attente, on a aussi croisé des gens de partout dans l’Est-du-Québec et de la région de Québec, dont plusieurs étaient eux aussi sur les Plaines et qui ne voulaient pas rater l’occasion de les revoir, surtout que les annulations sont fréquentes en raison des traitements de chimiothérapie du chanteur Karl Tremblay.

Photo de Cédric Bélanger / Le Journal de Québec

«On voulait aller les voir à Saguenay, mais ils ont annulé. C’est important de profiter des shows pendant qu’il y en a», affirme Maxime Larrivée.

Photo de Cédric Bélanger / Le Journal de Québec

En profiter, c’est aussi ce que Guillaume Lavoie et ses amis du Kamouraska entendaient faire. «À cause de la maladie de Karl, on espérait tous qu’ils puissent jouer à Rimouski ce soir.»

Pas question d’annuler

Même si plusieurs concerts des Cowboys Fringants ont été annulés cet été, le directeur des Grandes Fêtes, Sébastien Noël, affirme qu’il n’a jamais été question dans les discussions avec le groupe que l’étape rimouskoise subisse le même sort.

Il admet cependant avoir été rassuré quand le groupe a confirmé, la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, sa présence au parc Beauséjour en même temps qu’il annulait un concert à Saguenay.

«Nous sommes super honorés de les avoir, surtout que le premier contrat que les Grandes Fêtes ont signé avec un artiste, il y a 17 ans, c’était avec les Cowboys Fringants. Pour nous, quand on les reçoit, ça a une signification particulière.»

Le plus grand moment de Sara Dufour

Comme à Québec au Festival d’été, c’est Sara Dufour qui aura le convoité mandat de lancer la soirée, avant les prestations de Salebarbes et des Cowboys Fringants.

Elle a encore les yeux remplis d’étoiles quand elle se remémore sa soirée sur les Plaines. «C’est le plus grand moment de ma carrière et sans avoir analysé toute ma vie, c’est un des plus grands moments de ma vie, si c’est pas le plus grand», dit celle qui avait même été invitée par les Cowboys à chanter Marine marchande avec eux.

«J’ai profité de chaque instant de cette soirée. Je ne sais pas ce qui pourrait détrôner ça dans ma vie. Peut-être que ça n’arrivera pas, pis c’est correct.»