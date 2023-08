Kayakiste disparu à Clarenceville: Il serait sorti sans veste de sauvetage et sans expérience, selon un proche

Après deux jours de recherches, les autorités n’ont toujours pas retrouvé le jeune pêcheur de 25 ans porté disparu dans la baie Missisquoi, en Montérégie, lors d’une sortie en kayak, lui qui pourrait être la 54e victime du sombre bilan des noyades cette année.

En effet, si l’on compare à la moyenne des cinq dernières années à pareille date, on recense huit noyades de plus jusqu’à présent au Québec et pas moins que 14 de plus que l’an dernier, indique Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

«Mis à part l’été 2020, où à pareille date on avait 60 noyades en raison de la pandémie et du confinement, on constate qu’il y a effectivement plus de victimes cet été», dit-il (voir autre texte).

L’une d’entre elles pourrait être Matthieu Lesage, porté disparu depuis lundi soir.

Tirée du Facebook de Matthieu Lesage

Vers 20 h, le jeune homme qui réside à Clarenceville aurait voulu profiter d’une pêche de fin de soirée sur la Baie Missisquoi, tout près de chez lui.

«Il a pris sa ligne à pêche, son kayak et il est parti», confie l’un de ses proches, qui a préféré taire son identité pour éviter d’être étiqueté à ce drame.

Sans expérience

Depuis la disparition du jeune homme, celui-ci ne se fait pas d’illusions. D’autant plus que l’embarcation légère et de type sport sur laquelle il voguait a, elle, été retrouvée le lendemain près de la municipalité de Philipsburg, de l’autre côté de la baie.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Quand j’ai appelé les autorités, il n’y en avait plus d’espoir. J’ai fait le tour», dit-il.

Selon lui, le disparu n’avait que peu ou pas d’expérience sur ce plan d’eau, et encore moins en kayak, lui qui en était seulement à sa deuxième sortie.

«J’ai fait le tour de sa résidence avec les enquêteurs. La première chose que j’ai vue, c’est son gilet de sauvetage. Donc, il est parti sans. Il était un peu en retard pour la pêche du soir. D’après moi, il s’est dépêché. Il est parti avec sa passion», estime l’homme qui tient à profiter de cette triste affaire pour sensibiliser à la sécurité sur l’eau.

«Il est très important de mettre sa ceinture de sauvetage, qu’on soit un bon nageur ou pas. Les précautions sont à prendre 100% du temps. Il n’y a pas de chance, prévient celui qui est un grand adepte de plongée. Tu avales une gorgée [d’eau] ou tu te cognes la tête... tu t’en vas au fond, et c’est fini.»

Ce dernier a notamment indiqué avoir du mal à entamer son deuil, sans dénouement.

«C’est un accident tragique. J’en ai mal à la tête. Ça fait deux jours que je ne dors pas.»

Vêtements lourds

Selon la Sûreté du Québec (SQ), Matthieu Lesage portait un coton ouaté et des pantalons, quand il aurait quitté la rive.

En raison de la lourdeur de vêtements, cela ne «pardonne pas» lors d’un chavirement, croit celui qui s’est confié au Journal.

Les autorités maintiennent par ailleurs leurs efforts pour retrouver le jeune homme.

«Les recherchent se poursuivent avec les plongeurs et les embarcations nautiques», a précisé hier Valérie Beauchamp, sergente à la SQ.

HUMIDITÉ ET PRÉCIPITATIONS EN CAUSE

La forte humidité et les abondantes précipitations pourraient être en cause dans la triste hausse du nombre de noyades au Québec cette année, selon les experts.

«Ce sont des facteurs déterminants. Quand il fait beau et chaud, les gens veulent être près de l’eau, sur l’eau et dans l’eau. Et qui dit pluies abondantes, dit augmentation du débit de l’eau», affirme Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Selon lui, ces variables ne peuvent être ignorées pour tenter de comprendre pourquoi déjà pas moins d’une cinquantaine de personnes sont mortes noyées, en 2023.

Il partage cette opinion avec au moins deux météorologues.

«Ce qui a été particulier, c’est l’humidité. Ç’a été omniprésent au Québec. Ç’a amené une sensation de chaleur plus élevée. Les nuits étaient chaudes et collantes. On voulait se rafraîchir dans l’eau. C’est certain que ç’a dû jouer», explique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Celui-ci poursuit en confirmant que le sud du Québec a aussi reçu plus du double de pluie qu’à la normale en juillet, et que des records vieux de 30 à 65 ans ont été battus « à Montréal, Québec et Sherbrooke ».

En raison de toutes ces précipitations, «le débit des rivières est rapide en ce moment», ajoute André Monette, météorologue à MétéoMédia.

«Tout cela peut être des facteurs aggravants. C’est difficile de dire si c’est vraiment ce qui a causé les noyades dans tous les cas, mais c’est sûr que ç’a contribué», dit-il.

Presque autant de drames

Malgré cette hausse ahurissante des cas de noyades, on constate toutefois que deux évènements ont constitué en eux seuls un total de 13 décès.

«En mars, on a huit migrants qui ont tenté de traverser le fleuve Saint-Laurent, et en juin, quatre enfants et un homme ont perdu la vie lors d’une partie de pêche à Portneuf-sur-Mer», fait valoir Raynald Hawkins.

Selon les statistiques recueillies par la Société de sauvetage, 54 personnes se sont noyées cette année, lors de 40 évènements distincts, alors qu’en 2022, c’était plutôt 40 décès en 39 drames.

M. Hawkins rappelle néanmoins qu’une fois sur deux, « les gens sont seuls lorsqu’ils se noient, peu importe l’âge ou le genre ».

Bilan des noyades au 2 août

2023 : 54

2022 : 40

2021 : 51

2020 : 60

2019 : 44

2018 : 37

Bilan annuel des noyades

2023 : 54 (en cours)

2022 : 61

2021 : 81

2020 : 95

2019 : 58