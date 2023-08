Séparation de Justin et Sophie: la politique peut être cruelle

Je ne veux pas revenir sur la séparation annoncée du couple Trudeau-Grégoire. Tout a été dit et redit. Certains ont vu dans ce triste événement privé une opportunité de cracher sur le politicien, qui a déjà un genou à terre.

Vivre une séparation, pour n’importe lequel d’entre nous, est un épisode douloureux. Vivre une séparation lorsqu’on est dans l’œil du public, qu’on a des adversaires assumés, qu’on a trois enfants à protéger et que l’on doit continuer à diriger un État est probablement un vrai cauchemar.

Cela nous rappelle la cruauté de la politique. Celles et ceux qui s’y lancent engagent plus que leur simple personnel. Ils engagent une famille dont la vie est chamboulée, ils font une croix sur leur vie privée exposant ainsi leurs bonheurs et leurs malheurs à tous.

Peu importe ce qu’on pense du politicien et peu importe ce qu’on pense de Mme Grégoire, nous devons aux citoyens qu’ils sont le respect dans cette période difficile. Ils sont malheureusement dans l’obligation de vivre cette séparation en public et de subir les moqueries des uns et des autres, mais il s’agit d’une famille premièrement et avant tout.

Nous ne saurons pas les raisons ayant mené à cette décision déchirante. Et tant mieux, nous n’avons pas à le savoir. Nous n’avons pas besoin de nous immiscer dans les raisons pour lesquelles un couple lambda décide de prendre des chemins différents. Cela relève de l’intime.

Toujours est-il que nous avons un sérieux examen de conscience à faire quant à la manière avec laquelle on se permet de critiquer, commenter et caricaturer la vie privée des politiciens.

Déjà qu’il est difficile d’attirer des candidatures de talents et de convaincre des Canadiens à succès de se lancer en politique pour le bien commun, constater à quel point leur vie privée peut devenir un sujet de discussion nationale est rédhibitoire au plus haut point.

Et au final on y perd tous. Prenons donc un pas de recul avec la manière dont on aborde ces sujets.