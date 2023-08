Les bénéfices nets de Bell en baisse

Le géant de la communication BCE a enregistré une baisse de près de 40 % de son bénéfice net au deuxième trimestre de 2023.

L’entreprise a annoncé jeudi par communiqué avoir réalisé un bénéfice net de 397 millions $ ce trimestre, soit une baisse de 39,3 %.

«Les résultats de Bell au T2 démontrent qu'une exécution solide et constante jumelée à des services attrayants, recherchés et appréciés par nos clients, sont une approche gagnante », «Le service Internet pure fibre de Bell a été classé le plus rapide au Canada par Ookla dans son rapport Speedtest pour les deux premiers trimestres de 2023, tout comme notre service Wi-Fi», a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada.

Le service fibre a augmenté de 38,2 % et les activations nettes des services Internet de détail de 10,2 %, ce qui représente les meilleurs résultats des 16 dernières années pour un T2.

«Nous avons atteint ces résultats dans un contexte de diminution des prix, démontrant que notre secteur fournit des services de la plus haute qualité à des prix en baisse, et ce, malgré une inflation persistante», a rapporté M. Bibic.

«En dépit du ralentissement continu des dépenses en publicité en Amérique du Nord, notre stratégie de premier plan en matière de contenu et de médias axés sur le numérique continue de faire ses preuves, les produits liés au contenu numérique de Bell Média étant en hausse de 20 % par rapport à l'exercice précédent et représentant maintenant 33 % des produits de Bell Média», a-t-il ajouté.