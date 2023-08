Les mensonges de Trump au cœur d’un acte d’accusation historique

L’ex-président est accusé d’avoir conspiré pour abattre les piliers de la démocratie américaine et son procès donnera le ton à la campagne de 2024.

Donald Trump devra se présenter en cour à Washington jeudi pour répondre à quatre chefs d’accusation liés à sa tentative de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Ce procès historique – qui commencera probablement avant les deux autres déjà prévus – sera inévitablement entremêlé avec la campagne présidentielle de 2024.

Quelques surprises

Le procureur spécial Jack Smith en a étonné plusieurs en déposant un acte d’accusation relativement limité et en omettant de poursuivre simultanément six «co-conspirateurs».

Cela donne aux six autres la possibilité de collaborer dans l’espoir de réduire leur propre peine. Surtout, cette stratégie réduira les délais de préparation et pourrait permettre au procès de commencer dès l’automne.

On s’attendait aussi à une accusation d’incitation à l’insurrection centrée sur le discours du 6 janvier où Trump sommait ses partisans d’aller se battre au Capitole; ce qu’ils ont fait, avec une violence inouïe.

Les avocats de Trump étaient prêts à défendre son droit de parole et à plaider qu’il n’a pas explicitement commandé cette violence. Cette défense ne fonctionnera pas puisque Trump n’est pas accusé pour ses paroles, mais pour ses actions.

Trump se défend en prétendant qu’on cherche à entraver son retour à la Maison-Blanche. Un verdict de culpabilité pour insurrection l’aurait explicitement empêché d’y revenir. Toutefois, s’il est trouvé coupable des charges contre lui, il s’expose à une peine de prison, mais ça ne l’empêcherait pas d’être élu président – et peut-être de se gracier lui-même.

Un «Grand Mensonge»

Un thème récurrent de l’acte d’accusation est que Donald Trump faisait reposer ses plans pour renverser l’élection sur des affirmations qu’il savait fausses, autrement dit, des mensonges.

Pas étonnant, puisque le mensonge a toujours été la spécialité de Trump. Sa carrière en affaires a été ponctuée de nombreuses fraudes et sa présidence a notoirement été marquée par plus de 30 000 affirmations fausses, exagérées ou mensongères.

Non seulement le «Grand Mensonge» d’une élection volée en 2020 était au cœur des gestes criminels dont Trump est accusé, mais il est également au cœur de son emprise sur le Parti républicain, où la profession de foi envers le mensonge d’une élection volée et la loyauté absolue envers Trump sont des conditions sine qua non de succès politique.

La démocratie en jeu

Ce procès présente des risques réels. Il est possible que des trumpistes fanatiques y voient un prétexte pour justifier des actes violents. Il est aussi possible que le ralliement des républicains derrière Trump facilite sa nomination et devienne un avantage en vue de la présidentielle.

Évidemment, il faut s’attendre à ce que les médias de droite propagent encore plus les mensonges de Trump alors que les médias conventionnels se fendront en quatre pour «équilibrer» leur couverture en cherchant des bibittes dans le clan Biden.

Ultimement, les jurés et les électeurs devront choisir entre Trump et ses mensonges, d’une part, et la démocratie et l’État de droit, d’autre part. Si ce procès déraille ou si Trump l’emporte aux urnes, la démocratie américaine pourrait bien ne pas s’en relever.