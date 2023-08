«Les tortues Ninja: chaos chez les mutants»: pour millénariaux nostalgiques (et seulement pour eux)

Malheureusement, ce nouvel opus animé des aventures des tortues Ninja ne s’adresse ni aux enfants ni aux cinéphiles qui ont grandi sans elles.

Le dessin est sombre – oui, ça se déroule de nuit, mais quand même –, trash pour employer le mot approprié. Les couleurs fluo sur fond noir nous rappellent les bonnes vieilles années 1980-1990, quand les graffitis commençaient à envahir tous les murs de la ville, quand les tag n’étaient pas encore de l’art de rue.

On retrouve, pour ceux qui s’en souviennent, l’ambiance des dessins des premiers comics. Le dessin est volontairement malhabile, grossier, les tortues mutantes n’étant devenues rondes, mignonnes et attachantes qu’au fil des années de leur incroyable succès commercial, particulièrement auprès des enfants.

Dans ce nouveau volet de la franchise TMNT produit par Seth Rogen, Evan Goldberg (les deux hommes ayant aussi collaboré au scénario) et James Weaver – oui, Michael Bay est passé à la trappe –, les quatre tortues (Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello), résultats d’une contamination accidentelle, ont été élevées par Splinter (doublé par Jackie Chan en version originale). Tenues à l’écart de la société dans un New York sinistre, les tortues auront maille à partir avec un groupe de mutants, mené par une mouche géante, qui souhaite tuer tous les humains.

On est loin du Cowabunga! bon enfant des dessins animés et des films en prises de vues réelles de 2014 et de 2016. Ici, on est en territoire adulte. C’est donc violent, agressif, visuellement dérangeant pour les petits (la mouche est assurée de faire faire des cauchemars aux enfants sensibles), hyperactif et rempli de dialogues qui ne respirent pas la joie de vivre.

Le tandem formé de Seth Rogen et Evan Goldberg nous a habitués à des délires peu communs pour adultes, du moyen Ananas Express à l’hilarant C'est la fin en passant par le Party de saucisses déjanté. Malheureusement, si Les tortues Ninja: chaos chez les mutants est destiné aux enfants, il rate sa cible.

Note: 2,5 sur 5