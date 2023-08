Lili-Ann De Francesco donnera son premier spectacle au festival Osheaga ce week-end

Elle est déjà allée y applaudir Dua Lipa, Billie Eilish et autres Post Malone. Mais ce week-end, c’est pour présenter son propre univers musical que Lili-Ann De Francesco débarque à Osheaga.

La chanteuse est visiblement fébrile. L’excitation se voit dans ses yeux, tout comme cette étincelle de fierté qui illumine son regard. Mais il y a aussi un brin de nervosité, à peine perceptible, derrière son large sourire lors de sa rencontre avec Le Journal dans les bureaux de sa maison de disque.

«C’est sûr que je suis stressée», laisse-t-elle tomber en riant.

«Mais c’est un stress positif», précise-t-elle aussitôt.

Nouvel extrait

Le moment ne pourrait être mieux choisi pour Lili-Ann De Francesco, la chanteuse ayant lancé il y a quelques jours son nouvel extrait, heartless. Cet hymne pop ensoleillé sera donc évidemment la pièce maîtresse de sa prestation de 30 minutes, prévue en début de soirée dans l’espace SiriusXM.

S’enchaîneront ensuite des succès passés tirée de son premier EP lancé en 2019, mais également deux titres inédits: Blame Me et The Girl.

«C’est la plus belle vitrine qu’on m’a offerte depuis mes débuts. C’est tellement l’fun qu’ils prennent la peine de mettre des artistes québécois de l’avant. Ça nous offre une visibilité extraordinaire», confie-t-elle.

En effet, ce sont quelque 120 000 mélomanes qui ont gravité autour des scènes érigées au parc Jean-Drapeau l’an dernier. L’occasion rêvée, donc, de recruter de nouveaux fans et, qui sait, d’ouvrir certaines portes vers l’extérieur du pays.

«Si je peux me faire découvrir par quelques personnes et le faire vibrer avec ma musique, je serai contente. Mon but ultime, c’est de percer à l’étranger, d’être une grande star internationale. Mais jamais je ne délaisserai le Québec. Ça, c’est certain», assure-t-elle.

Deux EP et de la télé

Le Québec la tiendra d’ailleurs bien occupée au cours des mois à venir. Lili-Ann De Francesco planche présentement sur deux nouveaux EP, le premier attendu à l’automne et l’autre au courant de l’année 2024.

En parallèle, elle continuera de faire sa marque à l’écran, désireuse de décliner sa carrière sur les deux fronts. Celle qu’on a pu voir dans Indéfendable plus tôt cette année amorcera sous peu les tournages d’une nouvelle série. Annonçant qu’elle en tiendra le rôle principal, elle doit tout de même en taire les détails pour le moment.

«L’important pour moi, c’est d’avoir du plaisir. Quand je suis sur une scène ou sur un plateau de tournage, il y a cette étincelle qui s’allume en moi; je me sens bien, je me sens moi, je me sens à ma place. Et c’est ce qui compte le plus pour moi», conclut-elle.