Lizzo brise le silence et affirme ne pas être «la méchante»

Visée par des allégations de harcèlement sexuel et de ne pas avoir fait en sorte que l’environnement de travail toxique auquel elle aurait contribué s’assainisse, Lizzo a insisté sur le fait qu’elle n’était «pas la méchante» dans cette histoire.

La chanteuse a publié une longue déclaration en réponse aux accusations, qu’elle juge «scandaleuses», intentées par trois de ses anciens danseurs plus tôt cette semaine.

Mardi, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont lancé une action en justice dans laquelle ils l’ont accusée de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination basée sur l’invalidité ou le poids et de création d’un environnement de travail hostile.

Jeudi, l’artiste de 35 ans, de son vrai nom Melissa Jefferson, a publié une longue déclaration sur Instagram dans laquelle elle précise ne pas être celle dépeinte par ses anciens employés et la presse.

«Ces derniers jours ont été terriblement difficiles et extrêmement décevants», a-t-elle commencé. «Mon éthique de travail, ma morale et mon respect ont été remis en question. Mon caractère a été critiqué. Habituellement, je choisis de ne pas répondre aux fausses allégations, mais celles-ci sont aussi incroyables qu’elles paraissent et trop scandaleuses pour ne pas être abordées.»

Lizzo affirme que les anciens employés avaient publiquement admis qu’on leur avait dit que leur comportement en tournée était «inapproprié et non professionnel». Elle a insisté sur le fait qu’elle prenait son travail «au sérieux» et avait des «normes élevées» pour son équipe, ajoutant: «Parfois, je dois prendre des décisions difficiles, mais je n’ai jamais l’intention de mettre les gens mal à l’aise ou de leur faire sentir qu’ils n’ont pas leur place au sein de l’équipe.»

Elle a poursuivi: «Je ne suis pas ici pour être considérée comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante que les gens et les médias ont décrite ces derniers jours. Je suis très ouverte avec ma sexualité et l’affirmation de soi, mais je ne peux pas accepter ou permettre aux gens d’utiliser cette ouverture pour me faire passer pour quelqu’un que je ne suis pas.»

La chanteuse de Truth Hurts, qui a bâti sa marque de commerce sur l’acceptation de soi et la positivité corporelle, a catégoriquement nié avoir honte de la taille de qui que ce soit.

«Je sais ce que ça fait d’avoir honte de son corps au quotidien et je ne critiquerais ou ne licencierais absolument jamais un employé à cause de son poids», a-t-elle déclaré.

Lizzo a conclu son message en précisant être blessée. «Je ne laisserai pas le bon travail que j’ai accompli dans le monde être éclipsé par cela. Je tiens à remercier tous ceux qui ont tendu la main pour me soutenir pendant cette période difficile.»

Lizzo n’est pas la seule personne écorchée dans cette histoire. Sa société de production Big Grrrl Big Touring Inc. et la chorégraphe Shirlene Quigley sont aussi visées.