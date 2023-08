Ma réflexion sur la foi

Depuis des siècles, l’Église catholique traverse des tempêtes, parce qu’elle est une enclume sur laquelle se sont brisés bien des marteaux. Heureusement, de nombreux catholiques se libèrent de cette foi infantile qu’on leur imposait autrefois, parce que cette dernière freinait leur épanouissement et leur évolution. Les fidèles comme moi avançons désormais vers une relation et non une religion. Le Christ philosophe de Frédéric Lenoir fait pour moi toute la différence entre le christianisme, qui vient du Christ, et la chrétienté qui vient des hommes.

Lorraine

Quel vent de fraîcheur vous amenez dans un sujet somme toute aride où les nuances sont rares quand vient le temps de se positionner comme non-croyant, face à un croyant pour qui la foi ne peut être qu’aveugle. J’ai aussi beaucoup apprécié la lecture de Jung : Un voyage vers soi du même Frédéric Lenoir.