Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 4 août qui valent le détour.

Baseball: Royals de Kansas City c. Phillies de Philadelphie

Getty Images via AFP

Les Royals de Kansas City ne seront visiblement pas des séries éliminatoires en raison de leur dossier de 35-75, ce qui les place au dernier rang de la section Centrale de la Ligue américaine. Cependant, la formation du Missouri joue de l’excellent baseball ces temps-ci, car elle vient de remporter ses six derniers duels. Les Royals ont ainsi balayé les Twins du Minnesota ainsi que les Mets de New York. Kansas City a donné une correction aux Mets, jeudi après-midi, avec un gain de 9 à 2. Les Royals ont la chance d’avoir dans leurs rangs un joueur d’arrêt-court extrêmement talentueux du nom de Bobby Witt fils. L’athlète de 23 ans représente le cœur de l’offensive de son équipe cette saison. Il a d’ailleurs inscrit 11 coups sûrs ainsi que sept points produits à ses cinq dernières sorties.

Prédiction: Victoire des Royals de Kansas City - 2,85

Tennis: Grigor Dimitrov c. Ugo Humbert

Getty Images via AFP

Grigor Dimitrov (20e joueur au monde) a été excellent à ses deux premiers matchs au tournoi de Washington D.C. Il a facilement vaincu Mackenzie McDonald (60e au monde) et Emil Ruusuvuori (55e raquette mondiale) lors de ses deux premiers matchs dans la capitale américaine. Le joueur de 32 ans est actuellement sur une bonne séquence, car il a subi seulement deux défaites à ses dix dernières rencontres. Le Bulgare a d’ailleurs atteint la finale de l’Open de Genève au mois de mai dernier. Il affronte Ugo Humbert (36e au monde), qui a facilement battu le Japonais Yosuke Watanuki (99e joueur sur la planète) en deux manches de 6-0 et 6-2. Les deux joueurs ont croisé le fer à deux reprises en carrière et Dimitrov a eu le dessus lors de ces deux duels.

Prédiction: Victoire de Grigor Dimitrov en deux manches - 2,35

Soccer: FC Cincinnati c. Nashville SC

AFP

On peut s’attendre à un excellent duel entre deux des meilleures formations de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS) pour ce duel de seizièmes de finale de la Leagues Cup. Le FC Cincinnati occupe la tête de l’Est grâce à un dossier de 15-2-6, tandis que le Nashville SC se positionne au quatrième rang de cette association avec une fiche de 11-8-5. Les deux formations se sont affrontées à deux occasions cette saison et ils se sont partagé les honneurs. Cependant, l’équipe de l’Ohio a eu le dessus par la marque de 3 à 1 face au Nashville SC lors du dernier duel opposant les deux formations.

Prédiction: Victoire du FC Cincinnati - 1,83