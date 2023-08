Saison des barbecues: attention à cette erreur commune qui pourrait provoquer un incendie

Assurez-vous de bien arroser vos résidus de barbecue avant d’en disposer, a martelé mercredi un quadragénaire devenu pompier après avoir presque tout perdu en mettant à la poubelle un barbecue jetable, pourtant froid au toucher.

• À lire aussi: Découvrez des astuces de sécurité pour votre barbecue

«Je pensais savoir combien de temps les charbons pouvaient garder la chaleur. J'ai eu tort. Il n'y avait qu'une petite braise cachée là-dedans même si le barbecue était éteint depuis dix heures [...] Si vous en utilisez un, plongez-le dans l'eau pour être certain qu'il ne brûle plus», a imploré mercredi Paul O’Brien, 47 ans, selon The Mirror.

Le quadragénaire, devenu pompier depuis pour redonner à sa communauté, a pratiquement tout perdu en juin 2021 après avoir accueilli des amis à sa maison à Lytham en Angleterre sur l’heure du dîner, pour un barbecue en regardant un match de soccer.

Environ dix heures plus tard, le père de famille se serait assuré que le barbecue à usage unique utilisé était froid avant de le jeter aux poubelles et d’aller se coucher.

Mais voilà qu’au beau milieu de la nuit, il aurait été réveillé par les flammes qui s’engouffraient dans sa demeure. Heureusement, l’homme, sa conjointe et les deux enfants présents dans la maisonnée seraient parvenus à sortir sans blessure.

«On a probablement perdu 95 % de nos possessions – des photos, des souvenirs et juste tous les jouets et vêtements des enfants, tout ça est parti. On est tous sortis – c’est ça l’important», a relaté le quadragénaire.

Deux ans plus tard, le nouveau pompier a tenu à raconter son récit pour inciter d'autres amateurs de barbecue à la plus grande vigilance, tandis que la saison des fêtes de jardin bat son plein.

«Tout ce qui contient des charbons ardents – foyers, barbecues jetables – mettez de l'eau dessus et assurez-vous qu'ils sont éteints. Je pensais qu'ils étaient éteints, et ils ne l'étaient pas, et nous avons tout perdu à cause de cela», a conclu l’homme à The Mirror.