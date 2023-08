Un futur centre d’injection supervisé voisin d’un CPE ne fait pas l’unanimité à Trois-Rivières

Le Centre de la petite-enfance (CPE) Premier pas de Trois-Rivières s’oppose au projet de son voisin, l’organisme Tandem, d’ouvrir un centre d’injection supervisé au cours des prochains mois.

Seul un étroit passage piétonnier sépare les terrains de l’organisme avec celui du CPE, qui sont voisins depuis trois ans.

C’est cependant dans la dernière année que la cohabitation est devenue de plus en plus compliquée.

«On a trouvé des seringues sur le terrain du CPE, indique le vice-président du C.A. du CPE Premier pas, Guillaume Cholette-Janson. On a eu différentes problématiques comme des fumées de cigarettes et de marijuana qui se rendent dans la cour. On a parfois des personnes en situation de crise.»

Pour aller au parc, les enfants doivent maintenant faire un détour, car les éducatrices ne veulent pas passer devant l’organisme communautaire en raison de personnes en crise qui ont été aperçues par les enfants dans le passé.

«Ça pose une surcharge sur le travail des éducatrices qui doivent faire une veille beaucoup plus exhaustive, dit-il. On a une clientèle, on parle de petite enfance ici, donc on ne veut vraiment pas qu’ils soient en contact avec des déchets biomédicaux.»

«C’est d’une immense importance, ajoute le Trifluvien. Ça fait partie de la mission du CPE, d’offrir un environnement qui est sain et sécuritaire.»

Le CPE dit toutefois comprendre l’importance du travail effectué par l’organisme.

«Je suis conscient que Tandem travaille avec des personnes qui sont marginalisées, mais cette proximité-là de nos deux missions nous semblent irréconciliable», explique M. Cholette-Janson.

Une médiation est déjà en cours entre les deux partis afin d’améliorer leur cohabitation.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus