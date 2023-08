Une première pour Québec

Photos fournies par le Tournoi

Le premier Tournoi international de basketball de la Vieille Capitale s’ouvre aujourd’hui sur les terrains du PEPS de l’Université Laval et se poursuivra jusqu’à dimanche. Vous pourrez y voir 8 équipes féminines et 13 équipes masculines (formées de jeunes de 12 à 15 ans) représentant trois provinces canadiennes et une des équipes inscrites est issue de la nation Anishnabe du Lac-Simon. L’athlète Emily Potter (photo), joueuse de l’équipe de basketball professionnelle canadienne, sera présente ce soir à 18 h pour prendre part à la cérémonie d’ouverture de l’évènement et participer à une session de photos et d’autographes. Pendant les quatre jours du tournoi, les équipes seront reçues sur le terrain emblématique du PEPS de l’Université Laval. Offrant la possibilité d’accueillir près de 3 000 spectateurs, le grand gymnase de l’équipe des Rouge et Or (photo) accueillera une partie des matchs du tournoi. Les autres parties se tiendront sur les terrains adjacents. Pour connaître l’horaire, pour acheter vos billets et pour les autres renseignements : basketballvieillecapitale.com.

Festival Colline

Photos fournies par le Festival

Pour une 3e année, Lac-Mégantic sera l’hôte du Festival Colline, évènement en pleine nature qui promet quatre jours d’émerveillement (du 10 au 13 août) avec Jean-Michel Blais (photo), en formule quatuor, qui ouvrira le bal le 10 août ; la Franco-ontarienne Lisa Leblanc (photo) et son spectacle coloré suivra le 11 août alors que la soirée se poursuivra ensuite à la scène de la forêt avec Super Plag. Hansom Ēli fera planer les festivaliers, le samedi 12 août, avant la première méganticoise de Daniel Bélanger (photo), clou du 3e Festival Colline. La journée du dimanche sera celle du spectacle de Simon Kearney (12 h) en bordure du lac Mégantic, tout près du Parc des Vétérans. La 3e présentation de Colline est bien particulière, Lac-Mégantic commémorant les 10 ans de la tragédie ferroviaire qui a marqué le Québec entier. Colline est un festival en plein air qui favorise les expériences à échelle humaine grâce à une ambiance familiale qui mise sur la proximité avec la communauté et la nature. Le festival a lieu pendant les Perséides, cette pluie d’étoiles filantes du mois d’août, au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé au monde, celle du mont Mégantic. Renseignements : festivalcolline.com.

Félicitations

Photos fournies par la famille

Jana Roy, la fille de Patrick Roy et la sœur du chanteur Jonathan Roy, s’est mariée, il y a une dizaine de jours, avec son conjoint des dernières années Pierre-Cédric Labrie, hockeyeur qui évoluait la saison dernière avec le Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey (LAH). Le couple, qui a deux enfants (des garçons) reviendra s’installer dans la région de Québec puisque Pierre-Cédric a accepté, en début juillet, cette année, le poste d’entraîneur-chef des Lions du Collège Champlain – St. Lawrence de Québec (équipe de hockey masculine de division 1) ainsi que le poste de coordonnateur des opérations hockey. Voici quelques photos du mariage du couple, tirées du compte Instagram de Jana : le couple entouré de leurs invités, Jana au bras de son père Patrick, Jana dans les bras de son père Patrick et sa mère Michèle Piuze, et le couple avec ses deux enfants. Tous mes vœux de bonheur à vous deux.

Anniversaires

Photo d’archives

Farouk Cheïkha (photo), co-propriétaire des boutiques Groupe Cheïkha, 74 ans... Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco et de son deuxième époux, l’homme d’affaires italien Stefano Casiraghi décédé en 1990 dans un accident de motonautisme, 37 ans... Tom Brady, ex-quart-arrière de la NFL (Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Buccaneers de Tampa Bay) 46 ans... Guy Boucher, entraîneur adjoint avec les Maple Leafs de Toronto, 52 ans... Marcel Dionne, joueur de hockey (1971-89), 72 ans... Ron Fournier, ex-animateur sportif québécois, 74 ans.

Disparus

Photos d’archives

Le 3 août 2022 : Terry Caffery (photo), 73 ans, repêché 3e au total du repêchage amateur de la LNH 1966 par les Black Hawks de Chicago, il a joué brièvement dans la LNH pour les Black Hawks et les North Stars du Minnesota, puis dans l’AMH avec les Whalers de la Nouvelle-Angleterre et les Cowboys de Calgary... 2017 : Jacques Daoust, 69 ans, député de Verdun et ex-ministre libéral (2014-2016)... 2017 : Robert Hardy, 91 ans, acteur britannique présent dans quatre des huit films d’Harry Potter, dans lequel il jouait le ministre de la magie... 2016 : Bertrand (Bill) Leblanc, 88 ans, auteur et dramaturge québécois... 2015 : Gabrielle Labbé, 84 ans, (Gaby Simard) la mère de René et de Nathalie Simard... 2013 :Claude Beaudin, 56 ans, journaliste à Radio-Canada (radio) à Rivière-du-Loup... 2011 : Mark Munro, 61 ans, véliplanchiste et grand ambassadeur du monde de la planche à voile... 2011 : Réjean Duc Dufour, 63 ans, motocycliste, concepteur pour Harley-Davidson... 2008 : Yves Patenaude, 69 ans, ex-président du Carnaval de Québec (1982) et de la Maison Kinsmen... 2008 : Jean Pilote, 51 ans, animateur, annonceur, impresario, comédien et producteur québécois... 1995 : Claude Cadorette, 46 ans, journaliste sportif au Journal de Québec qui perd la vie dans un accident de voiture à St-Hilarion dans Charlevoix... 1992. Manda Parent, 85 ans, comédienne québécoise.