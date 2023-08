Une recommandation très discutable de la FédéCP

Dans le fameux dossier de la Restriction sur la taille légale des bois (RTLB) pour la chasse du chevreuil, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs y va d’une recommandation étonnante et même contestable : elle suggère au gouvernement d’instaurer cette mesure dans les zones les plus densément peuplées par cette espèce.

Ainsi, on peut lire dans le communiqué « que la Fédération invite le gouvernement à instaurer une application réglementaire de la RTLB dans toutes les zones à forte densité de cerfs de Virginie, soit les zones 4, 5, 6 et 8 ainsi que la 7 sud. » Donc, dans ces zones, les chasseurs ne pourraient pas récolter de jeunes mâles sans qu’ils aient au moins trois pointes de plus de 2,5 cm sur un côté de leur panache. Ça devient donc une forme de contrôle de prélèvement dans des zones où le chevreuil abonde et où souvent, la capacité de soutien du milieu est dépassée. Après cinq ans d’un projet pilote de cette mesure dans les zones 6 nord et 6 sud, les conclusions des responsables du gouvernement ont été que cela n’a eu aucune incidence sur le profil de la population. Il n’y a pas plus de grands mâles à cause de cela, ce que certains chasseurs recherchent à tout prix : le fameux panache trophée. Cette mesure était inspirée du Quality Deer Management (QDMA), longtemps prôné par nos voisins du sud.

ABANDONNÉE PARTOUT

Cette façon de faire a été abandonnée dans toutes juridictions qui l’appliquaient auparavant. Des études menées sur QDMA sont arrivées exactement aux mêmes résultats que celle faite au Québec sur cinq ans, à savoir que cette mesure n’a pas d’incidences biologiques. Aujourd’hui, dans ces juridictions, ce programme de laisser passer les jeunes mâles est recommandé aux chasseurs sur une base volontaire. Alors pourquoi une telle recommandation de la FédéCP ?

« Nous avons pris cette décision à la suite des consultations que nous avons faites auprès de nos membres », explique le président de la Fédération, Marc Renaud. « Les chasseurs qui ont répondu nous ont demandé de mettre cette mesure en application dans ces zones. »

Pourtant, des intervenants du milieu croient, à juste titre, qu’une telle mesure devrait être instaurée dans des zones à faible densité de chevreuils afin de permettre une expansion de la population. La pression mise sur les jeunes mâles est énorme dans certaines zones, limitant ainsi les possibilités d’augmenter le nombre de bêtes disponibles pour les amateurs de chasse.

On oublie aussi la relève dans ce dossier. Il est déjà tellement compliqué d’obtenir ses certifications et plus, afin de pouvoir avoir accès à la pratique de la chasse.

LES DÉGÂTS

Dans les zones à haute densité, les cerfs font des dégâts importants aux cultures, aux haies, entre autres. Ils ont besoin de se nourrir. Pour eux, il n’y a pas la différence entre une haie de cèdres près d’une résidence et la forêt où ils habitent habituellement. Que penser aussi des dégâts faits dans les érablières ? Les cerfs détruisent les tubulures en plastique pour avoir accès à l’eau sucrée qu’elles contiennent. Ce sont des opportunistes. Ils prennent la nourriture là où elle est.

Au lieu de mettre encore des embûches, le gouvernement devrait augmenter le nombre de permis de cerfs sans bois pour les zones les plus peuplées et ramener le principe du premier abattage d’une femelle, pour diminuer les populations élevées de certaines zones. Aussi, il devrait prendre des mesures pour protéger les populations des zones à faible densité. L’avenir le dira.