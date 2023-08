Ambiance survoltée au Centre Bell: 50 Cent croit que Montréal sera difficile à accoter

Au lendemain de ses deux spectacles au Centre Bell, 50 Cent a laissé savoir sur sa plateforme Twitter, maintenant X, qu’il est pratiquement convaincu qu’aucune ville qu’il visitera pour le restant de sa tournée ne sera en mesure d’accoter Montréal en termes d’ambiance.

Curtis Jackson, de son vrai nom, savait qu’une foule en délire allait l’attendre de pied ferme pour ses deux représentations au Centre Bell, mais lorsqu’il a publié «Montreal tonight, I know I gotta be on my A game» à ses 12 millions d’abonnés, avant son premier spectacle, réalisait-il à quel point les amateurs étaient impatients de le voir?

50 était visiblement encore charmé par la métropole lorsqu’il s’est réveillé au lendemain de son deuxième spectacle, alors qu’il a lancé ce qui suit à ses partisans, via ses réseaux sociaux: «I'm almost sure no place is gonna top Montreal tonight my God.»

Capture d'écran

Ce sont près de 30 000 personnes au total qui se sont déplacées pour célébrer, avec le rappeur du Queens, le 20e anniversaire de son album Get Rich or Die Tryin’.