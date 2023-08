Andrew Tate libéré de l'assignation à résidence

L’influenceur controversé Andrew Tate accusé de trafic humain a été libéré de l'assignation à résidence en Roumanie qui lui avait été imposée en juin dernier.

L’homme de 36 ans sera plutôt placé sous contrôle judiciaire, une mesure moins restrictive, rapporte plusieurs médias, dont Sky News et The Independent.

En effet, la Cour d'appel de Bucarest a déclaré par écrit qu'elle «remplace la mesure d'assignation à résidence par celle de contrôle judiciaire pour une période de 60 jours du 4 août au 2 octobre».

Tate et son frère, ainsi que deux femmes roumaines, font face à de multiples accusations en matière de trafic humain, d'agression sexuelle et d'organisation d’un groupe criminel dans le but d’exploiter des femmes.

Plus de détails suivront.