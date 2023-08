Arts et Reflets, un symposium en plein art

Arts et Reflets de Château-Richer est un évènement culturel incontournable dans la magnifique région de la Côte-de-Beaupré. Année après année, depuis 29 ans, le comité organisateur offre un symposium haut en couleurs aux amateurs d’arts visuels. Artistes-peintres, sculpteurs et artisans, des milliers de personnes des plus talentueuses les unes les autres ont exposé leurs œuvres et leurs créations au travers des différentes éditions antérieures. Au fil des ans, des dizaines de milliers de visiteurs ont eu le privilège d’admirer les talents des exposants. Cette année, plus de 80 artistes participent à l’événement sous la présidence d’honneur de l’artiste peintre Annie Pelletier. C’est un rendez-vous les 4, 5 et 6 août prochains sur le site de l’Église de Château-Richer.