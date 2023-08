Chômage: l’emploi reste stable pour un sixième mois consécutif au Québec

Pour un sixième mois consécutif, l’emploi au Québec a peu varié en juillet (-8500), le taux de chômage demeurant à 4,5%.

Alors que l’emploi à temps plein a diminué (-36300), l’emploi à temps partiel a augmenté (27800). Une donnée cohérente avec l’été alors que de nombreux étudiants et adolescents se cherchent un emploi estival.

La Belle Province enregistre ainsi le plus bas taux de chômage au pays. On constate d’ailleurs que le taux de chômage est plus élevé chez les hommes (0,8% chez les 25 ans et plus) que chez les femmes (0,3 % chez les 25 ans et plus), selon les données de Statistique Canada.

Au Canada, l’emploi a peu varié (-6000) alors que le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 5,5%. Il s’agit d’une troisième hausse mensuelle consécutive à l’échelle nationale.

Alors que l’emploi a peu varié chez les femmes, on remarque une baisse chez les hommes de 25 à 54 ans (-27 000) et une hausse chez les hommes de 15 à 24 ans (+13 000)

L’emploi a reculé dans les domaines de la construction (-45 000; -2,8 %), les administrations publiques (-17 000; -1,4%), l’information, la culture et les loisirs (-16 000; -1,8 %) ainsi que le transport et l’entreposage (-14 000; -1,3 %). On note toutefois une hausse dans les soins de santé et l’assistance sociale (25 000; 0,9 %), les services d’enseignement (19 000; 1,3 %) la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail (15 000; 1,1%) ainsi que dans l’agriculture (12 000; 4,6%).

«En juillet, le tiers des étudiants postsecondaires qui travaillaient occupaient un emploi étroitement lié à leur domaine d'études», a d’ailleurs précisé l’agence fédérale.