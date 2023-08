Don de sperme: ils découvrent qu’ils ont 65 frères et sœurs

Des jumeaux de Caroline du Sud ont découvert qu’ils n'avaient pas moins de 65 sœurs et frères à travers les États-Unis.

Amelia et Andrew Palmer ont grandi en sachant qu’ils avaient été conçus grâce à une banque de donneur de sperme. Ils se doutaient alors qu’ils pouvaient avoir des frères et sœurs, mais ne pouvaient imaginer qu’ils en avaient 65.

«J’étais curieuse d’en savoir plus sur mes antécédents et mes ancêtres, ainsi que de savoir qui était mon père et de voir si je pouvais contacter un de mes autres frères et sœurs. Je ne pensais pas en avoir autant. Je pensais peut-être deux ou trois», a dit la jeune femme de Lowcountry à la chaine de nouvelles locale WCSC.

Ainsi, après avoir fait un test génétique, elle a eu la confirmation qu’elle avait 8 frères et sœurs. Puis, son frère jumeau a fait un test d’ADN différent pour découvrir qu’il avait 18 frères et sœurs.

Grâce aux tests génétiques et aux recherches sur les réseaux sociaux, Amelia et Andrew ont réussi à retracer 65 personnes ayant le même père biologique qu’eux, dont sept jumeaux et un groupe de triplet. Les enfants du donneur 2046 sont âgés entre 14 et 27 ans.

«C’était incroyable de [voir] le nombre de personnes qui me sont reliées [...] Et puis quand il s’agit de savoir qu’ils existaient réellement dans cette quantité, c’est fou», a précisé le jeune homme.

C’est via un groupe nommé «2046 Sibling Group», d’après le numéro de donneur de leur père, qu’Amelia et Andrew ont réussi à entrer en contact avec leurs frères et sœurs qui habitent un peu partout aux États-Unis et même au Canada.

Après un voyage au New Jersey pour rencontrer quelques-uns de leurs frères et sœurs, les Palmer entendent continuer leurs démarches pour que tout le monde soit en contact.

«Il suffit de travailler ensemble pour en savoir plus sur nous-même et pour établir ce lien, car les liens sont importants. Les connexions sont des choses qui vont vous aider à traverser la vie et [sont] des choses qui peuvent être éternelles; cela aide aussi à rendre la vie intéressante», a ainsi mentionné Amelia Palmer.