Drag-queens du Québec: «J’ai toujours fait ce que j’avais envie de faire», dit Mona de Grenoble

Certains croient le monde de la drag indissociable des chorégraphies acrobatiques, lipsyncs enflammés et looks sexys dignes des passerelles de mode. Mais Mona De Grenoble vient prouver qu’il y a plus d’une manière de frayer son chemin dans l’industrie, bâtissant sa carrière sur son humour... et son «personnage de matante».

Mona De Grenoble n’est pas une drag-queen comme les autres. Ça, elle le sait pertinemment. Elle le célèbre, même, à une époque où la machine RuPaul’s Drag Race a tendance à mettre de l’avant une esthétique bien précise, représentative d’une seule facette de cet art.

«L’art de la drag a été casé dans un format très spécifique avec RuPaul’s Drag Race. C’est merveilleux, ça a permis de le démocratiser et le faire entrer dans la culture populaire. Mais cet art a toujours été très diversifié ; c’est un éventail très large et je suis contente d’être capable de le démontrer», raconte-t-elle.

Force est de constater que le public québécois est également attiré par d’autres types de drag-queens. Mona De Grenoble s’est en effet frayé un chemin jusqu’en finale de l’émission Le prochain stand-up avant de remporter la plus récente édition de Big Brother Célébrités (en plus d’y être nommée coup de cœur du public). Tout ça, elle l’a fait, juchée sur ses talons hauts et le visage bien maquillé.

Un signe de validation pour celle qui a toujours voulu se frayer sa propre voie.

«J’ai toujours fait ce que j’avais envie de faire. Les gens me disaient que j’étais bizarre, que j’étais un peu laide, mais que c’était correct parce que j’étais une matante [rires]. Dès mes débuts, on m’a toujours présenté sur scène comme une bibitte différente. Je ne pensais pas vraiment faire une carrière dans la drag, jusqu’à ce que je pense à écrire des gags et à faire rire les gens avec du stand-up», raconte-t-elle.

Vers un premier one-drag-show

Et c’est ce qu’elle fait depuis. En plus de continuer à promener son spectacle Mes premières chaleurs, Mona De Grenoble planche présentement sur son premier one-drag-show, mis en scène par Vincent Léonard (Les Denis Drolet).

Elle deviendra ainsi la première drag-queen québécoise à promener une tournée d’humour d’envergure à travers la province.

«C’est capoté, ça n’a pas de bon sens», souffle-t-elle.

♦ Mona De Grenoble présentera Mes premières chaleurs au Théâtre Petit Champlain de Québec les 10 et 11 septembre. Elle sera également de la seconde saison du Maître du jeu, attendue sur Noovo cet automne.

