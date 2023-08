Fierté lorettaine

Photo fournie par la ville

Toujours dans le contexte des fêtes et activités du 350e anniversaire de sa fondation, la Ville de L’Ancienne-Lorette a dévoilé cette semaine un lettrage géant du 350e, situé tout près du point de service de la ville (voisin de l’église) et bien visible de la rue Notre-Dame. Ce sont d’ailleurs deux entreprises lorettaines qui ont travaillé respectivement à la création du logo et à la conception de la structure. Soulignons également l’importante contribution de tous les employé(e)s ayant travaillé de près ou de loin sur ce projet d’envergure. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Lemieux, de Viva Design – communication graphique ; Sébastien Hallé, conseiller municipal ; Philippe Millette, directeur du Service de l’urbanisme, et Guillaume Savard, contremaître au Service des travaux publics. Par la suite : Mélissa Robitaille de Loretta Designs et de Pinceaux et Poussinots ; Gaétan Pageau, maire de L’Ancienne-Lorette ; Vincent Bédard, Francis Vallerand et Mathieu Morel, journaliers au Service des travaux publics de la ville de L’Ancienne-Lorette.

Un gros mois d’août !

Photos fournies par le théâtre

Après un mois de juillet bien chargé avec le théâtre d’été, le Théâtre Petit Champlain continue de vous inviter à cultiver l’étincelle de la culture. En août, rock et humour feront vibrer la salle nichée au cœur du Vieux-Québec. Le 11 août, 20 h, place à l’humour avec Thomas Levac. Connu pour ses balados, il a aussi participé à l’écriture de spectacles de plusieurs humoristes. Les 17 et 18 août, 20 h, le meilleur du rock des années 70 avec Supertramp Memories. Depuis 2002, le groupe originaire de la Mauricie rend hommage à ce géant de la musique aux quatre coins du Québec, et souvent à guichets fermés. Les 22 et 23 août, 20 h, Michelle Desrochers présentera son tout premier one-woman, Pelote, avec son humour sans filtre et dynamique. Les 24, 25 et 26 août, 20 h, Guitar Story 2.0 rendra hommage à la guitare à travers un éventail de groupes et de genres musicaux. Finalement, les 31 août et 1er septembre, 20 h, UNDERCOVER Legends of Rock proposera les meilleurs classiques de Bon Jovi, Def Leppard, AC/DC, Queen et bien d’autres. Programmation et billetterie au www.theatrepetitchamplain.com/spectacles.

Les Midis en musique

Photos Wikipédia

Après trois ans d’absence, la Cathédrale Holy Trinity de Québec (photos), située au 31, rue des Jardins à Québec, et la Caisse Desjardins de Québec sont fières de vous offrir ainsi qu’aux touristes les Midis en musique avec Vivre en harmonie. Tous les jeudis (jusqu’au 24 août) à 12 h 30, vous pourrez entendre gratuitement des artistes locaux de toutes origines. Le 10 août, Joaquin Mingorance, chanteur de flamenco, originaire de Séville en Espagne, s’est installé à Québec en novembre dernier, après avoir séjourné pendant plus de 20 ans dans l’Ouest canadien. Il raconte être tombé sous le charme de la ville de Québec et de ses habitants lors d’un voyage. Le 17 août, Ambiance japonaise, inspiré de la musique de films japonais du Studio Ghibli entremêlée de rythmes de jazz, présenté par Mia Lessard accompagnée au violoncelle par Tomohisa Toriumi, membre de l’OSQ, au violon par Aurélie Thériault Brillon, diplômée de l’Université Laval, et au piano par le professeur Charles Sol. Finalement le 24 août, Mano a Mano, un duo qui partage une passion pour les grands classiques du tango argentin et de la musique latino-américaine. D’origine franco-chilienne, Inti Manzi est violoniste à l’OSQ. Son complice, le multi-instrumentiste Juan Cruz, originaire d’Argentine, est lauréat de la section jazz du Conservatoire de Marseille.

Anniversaires

Photo STEVENS LEBLANC

Jacques Hérisset (photo), Monsieur Tennis à Québec, cofondateur de l’ex-Académie Hérisset-Bordeleau au Club Avantage Multi-Sports et ex-directeur du défunt Challenge Banque Nationale, 80 ans... Meghan Markle, ancienne actrice américaine, devenue membre de la famille royale britannique (duchesse de Sussex) puis en retrait de cette même famille, 42 ans... Roger Clemens, ex-lanceur au baseball majeur, 61 ans... Barack Obama, 44e président des États-Unis d’Amérique, 62 ans... Billy Bob Thornton, acteur, scénariste et réalisateur américain, 68 ans... Paul Lafleur, ingénieur (BPR), ex-président du CA du Domaine Forget, 76 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 4 août 1980 : Paul Triquet (photo), 70 ans, brigadier du Royal 22e Régiment natif de Cabano (Québec), qui fut décoré de la croix de Victoria pour ses faits d’armes pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il avait le grade de capitaine. Une maison de retraite de Québec pour militaires porte son nom... 2021 : Jocelyne Bourassa, 74 ans, golfeuse qui fut la première Québécoise à gagner un tournoi de la LPGA (1er tournoi La Canadienne le 18 juin 1973) et toujours la seule à ce jour... 2021 : Guy Lamarche, 86 ans, ancien journaliste et correspondant de Radio-Canada aux États-Unis... 2019 : Jean-Paul Driot, 68 ans, personnalité française du sport automobile, cofondateur de l’écurie DAMS avec l’ancien pilote de Formule 1 René Arnoux... 2016 : Ludger Tremblay, 95 ans, ex-porte-couleurs des As de Québec de 1945 à 1957... 2015 : Jean-René Croteau, 85 ans, fondateur de Meubles Croteau... 2015 : Normand Girard, 82 ans, journaliste à la couverture de l’actualité politique, pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal... 2010 : Michel David, 66 ans, écrivain québécois... 2008 : Fabiola, 78 ans, chanteuse, comédienne marocaine... 1999 : Victor Mature, 86 ans, acteur américain.