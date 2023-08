Fortes hausses des salaires en mécanique automobile : « C’est plate de payer une facture plus cher au garage »

Les hausses de salaire allant jusqu’à 53% pour les métiers de l’automobile vont faire mal au portefeuille des Québécois, qui devront payer plus cher pour faire réparer leur véhicule.

«C’est plate de payer une facture plus cher au garage», lance Pascal Côté, un bijoutier venu faire réparer sa voiture au Garage Luneau, à Saint-Hyacinthe, jeudi.

«Je sais que ça faisait des années qu’il n’y avait pas eu d’augmentations [importantes] de salaire», ajoute le père de famille, qui a un bon ami qui travaille dans un atelier de réparation.

Mercredi, un décret a fait bondir le salaire de 25% des travailleurs de l’automobile dans la région de Québec.

Dans la région de Montréal, des hausses moyennes de 36% sont prévues – elles atteignent 44 % ou même 53% dans certaines catégories d’emplois.

Pour le propriétaire du garage, Daniel Luneau, c’était une question de temps avant que les salaires augmentent.

Photo Francis Halin

«Il y avait un retard salarial de 30 ans ou 40 ans. C’est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Pour les clients, un peu moins», résume l’entrepreneur.

«Ça va se refléter sur notre taux horaire, et ce sont les clients qui vont payer», convient sa femme, Nathalie Gadbois.

Elle fait valoir que les mécaniciens peuvent gagner 22$ l’heure en sortant de l’école, alors que les électriciens et les plombiers vont chercher 30$ ou 32$ l’heure.

Bond du taux horaire

Pour Stéphane Bélisle, administrateur de l’Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ), l’effet des hausses de salaire se fera vite sentir.

«C'est clair que la facture du client va augmenter», observe-t-il. En avril 2018, le taux horaire pouvait avoisiner les 85$ l'heure, une année plus tard 95$. Ce mois-ci, on retrouvait du 115$ l'heure et même du 125$ l'heure.

En avril 2018, le taux horaire pouvait avoisiner les 85$ l'heure, une année plus tard 95$. Ce mois-ci, on retrouvait du 115$ l'heure et même du 125 $ l’heure.

Selon lui, ce sont les plus petits vont en payer le prix. «On entend de plus en plus l’histoire de garagistes qui ferment déjà, faute d’employés», affirme-t-il.

«Avant, les petits garagistes ne fermaient pas l’été. Maintenant, plusieurs sont obligés de fermer, pour ne pas brûler leurs employés», dit-il.

Au Groupe Monaco, Patrick Saint-Pierre, membre de la division du Québec de l’Association des industries de l’automobile du Canada (AIA Canada), est plus nuancé.

«Ces quatre prochaines années, il y aura au Québec 8% de départs à la retraite de plus que de nouveaux travailleurs sur le marché, donc il y aura une pression à la hausse sur les salaires», analyse-t-il.

«Trop longtemps, les métiers de l’automobile n’ont pas été reconnus à leur juste valeur», estime-t-il.

Vacances de la construction

Mais pour François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), la pilule ne passe pas.

«On annonce des augmentations de salaire en pleines vacances de la construction. Ça affaiblit la plus petite entreprise», rétorque-t-il.

Il rappelle, sondage à l’appui, que dans 73% des cas, lorsqu’il y a des augmentations de salaire en entreprise, la facture est refilée aux clients.

Rappelons qu'en juin dernier, Le Journal rapportait que le coût d’un sinistre est passé en moyenne de 4951$, en 2019, à 5918$ en 2021, en hausse de 20%, d'après le Groupement des assureurs automobiles (GAA).

En 2002, Le Journal montrait déjà que l'explosion du prix des pièces de remplacement des véhicules a forcé les réparateurs et les garagistes à hausser les coûts de réparation au point où la prime moyenne d’assurance automobile a augmenté de 38 % depuis 2015.

- Avec la collaboration de Sylvain Larocque

--

Taux horaire des réparations

Canadian Tire (Montréal)

Avril 2018 : 84,95 $

Novembre 2019 : 94,95 $

Août 2023 : 114,95 $

--

Exemples de hausses de salaire à Montréal

Compagnons

Salaire prévu d’ici la fin de 2023 : 27,93 $/h (+27% par rapport à 2022)

Commis aux pièces

Salaire prévu d’ici la fin de 2023 : 23,77 $/h (+44% par rapport à 2022)

Exemples de hausses de salaire à Québec

Apprenti

Salaire actuel : 17,16 $/h (+24 % par rapport à février)

Préposé au service

Salaire actuel : 18,99 $/h (+24 % par rapport à février)

(Source: gouvernement du Québec)