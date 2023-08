Grande fête foraine au Patro Roc-Amadour

Le vendredi 11 août 2023, venez célébrer la fin du camp de jour à la Grande fête foraine du Patro Roc-Amadour. De 14 h à 20 h 30, profitez d'un après-midi et d'une soirée inoubliable. L’entrée est gratuite pour tous. Amusez-vous en famille et entre amis dans une ambiance conviviale et festive avec de l’animation de plus de 20 jeux ludiques par PPS Canada, des maquilleurs, des camions de rue, les moniteurs du camp de jour et bien plus encore. De plus, le Patro, en collaboration avec le Centre de pédiatrie sociale de Québec, effectuera une collecte de fournitures scolaires neuves afin d'aider des centaines d'enfants pour la rentrée scolaire. Il sera possible d'y laisser des dons dans une boîte prévue à cet effet.