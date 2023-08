«Je suis incapable de dire non»: le vétéran Jacques Villeneuve aurait voulu se racheter cette année au Grand Prix de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas au Grand Prix de Trois-Rivières.

En 2022, les deux Jacques Villeneuve, le frère et le fils de Gilles, étaient inscrits au GP3R, l’un dans la course des Légendes Modifiées, l’autre dans la catégorie-reine du week-end, la Série NASCAR Pinty’s. Ils y sont absents cette année.

Dans les deux cas, leur parcours n’a pas été à la hauteur des attentes des milliers de spectateurs venus les encourager il y a un an. C’était d’autant plus décevant pour le champion du monde Formule 1 en 1997 qu'il a été contraint à l’abandon, suite à un ennui mécanique survenu pendant le tour de chauffe. Avant même que le départ de la course ne soit donné.

Son oncle lui, a été confronté à un manque de préparation pour son retour au GP3R après plusieurs années d’absence. Il s’est mesuré à des pilotes aguerris habitués à rouler à bord de ces voiture petit format à la silhouette rétro et animé par un moteur de moto.

Des bolides capricieux

«J’ai aimé mon expérience l’an dernier et je souhaitais la renouveler en 2023, mais l’invitation n’est jamais venue», a raconté le vétéran pilote qui célèbrera ses 70 ans en novembre prochain.

Nous l’avons rencontré jeudi dans un terrain de camping de la région de Lanaudière où il passe ses étés en compagnie de son épouse Céline. Le couple s’est porté acquéreur d’un véhicule récréatif il y a quelques années.

«Les Légendes Modifiées, sont des voitures capricieuses qui exigent un apprentissage, surtout sur un circuit urbain comme Trois-Rivières où les murs de protection ne pardonnent pas. Comme pour toute série de course automobile, les pilotes qui y courent régulièrement sont avantagés, même si le talent et la connaissance de la piste peuvent faire une différence», a-t-il renchéri.

Du succès, le frère de Gilles en a connu dans le passé dans les rues de Trois-Rivières. En Formule et en Série Can-Am particulièrement.

«En Formule atlantique notamment, on pouvait apporter des correctifs selon notre style de pilotage. En Légendes modifiés, c’est plus compliqué d’apporter des ajustements», prétend-il.

Un «fiasco» en 2022

«J’avoue que pour mon neveu et moi, le Grand Prix de Trois-Rivières a été un fiasco l’an passé. Ça ne valait probablement pas la peine de débourser autant d’argent pour nous faire courir. On parle ici de milliers de dollars. Mais, la course est ainsi faite. On aurait tellement voulu combler les attentes de amateurs», de relater Villeneuve.

Ce dernier ne cache pour dire qu’il aurait espéré avoir la chance de se racheter cette année.

«La téléphone n’a malheureusement pas sonné, dit-il. Surtout que je suis incapable de dire non. C’est une drogue, peu importe ton âge. C’est trop plaisant d’embarquer dans un bazou et de rouler vite. J’ai toujours le goût de peser sur la suce même si je suis plus conscient qu’auparavant du risque de me blesser sérieusement.»

Des noms magiques

Les trois membres de la célèbre famille Villeneuve sont des noms magiques à Trois-Rivières. Le frère de Gilles, pour un, a connu ses années de gloire autant en Formule atlantique qu’en série Can-Am.

«Les bolides Can-Am [et leur puissant moteur de cinq litres] étaient de véritable brutes sur la piste, de se rappeler Villeneuve. J’avais un plaisir fou à défier les murs à Trois-Rivières. C’étaient des voitures prévisibles et faciles à pousser à la limite.»

Quand Villeneuve prenait la piste en Can-Am, les signaleurs (ceux qui brandissent les divers drapeaux) se passaient le mot à l’époque en sachant qu’ils devaient être aux aguets. Que tout pouvait arriver quand le fougueux pilote passait devant eux en bordure de piste.

«J’ai tellement aimé frôler les murs et même y toucher, de conclure Villeneuve. Si les signaleurs étaient préoccupés de ma présence, moi je ne l’ai jamais été.»