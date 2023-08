La Coupe NASCAR jumelée à la Série canadienne Pinty’s l'an prochain au Circuit Gilles-Villeneuve

TROIS-RIVIÈRES | Faute d’espace sur l’Île Notre-Dame, les deux autres divisions majeures du stock-car américain, la série Xfinity et des Camionnettes Craftsman, ne pourraient accompagner la catégorie-reine si les rumeurs de la tenue d’une course de la Coupe NASCAR à Montréal se confirment pour l’an prochain.

• À lire aussi: La Coupe NASCAR à Montréal en 2024: les rumeurs se sont intensifiées au cours des deux dernières semaines

Mais, bonne nouvelle, il est assuré qu’une étape de la Série canadienne NASCAR Pinty’s viendrait compléter la programmation du week-end, comme ce fut le cas de 2007 à 2012 quand la l’antichambre de la Coupe NASCAR a fait escale au Circuit Gilles-Villeneuve.

Ils sont bon nombre de pilotes québécois à rêver à la possibilité de courir un jour en Coupe NASCAR. Montréal serait une belle occasion d’avoir cette chance unique.

Le premier candidat logique est certes Alexandre Tagliani dont les aptitudes à dénicher des commanditaires sont connues. S’il n’a jamais piloté une voiture de la Coupe NASCAR, il a fait ses preuves en Série Xfinity, notamment à Montréal où il compte une position de tête (2012) et une deuxième place à l’arrivée (2011).

«J’ai entendu parler d’une course possible à Montréal et je peux vous dire que j’ai déjà entrepris des démarches pour obtenir un volant. Je suis au courant des rumeurs et je sais qu’elles se sont amplifiées au cours des dernières semaines. Une telle course serait un succès assuré», a indiqué le vétéran pilote en entrevue au Journal.

Le livreur le plus rapide !

Tagliani visera dimanche une quatrième victoire en Série NASCAR Pinty’s au Grand Prix de Trois-Rivières.

À cet égard, le pilote de Lachenaie arborera une livrée toute spéciale (jaune et rouge) au GP3R en fin de semaine, alors que sa voiture sera peinte aux couleurs de l'un de ses plus fidèles commanditaire, les Rôtisseries Saint-Hubert.

«Je serai le livreur le plus rapide à Trois-Rivières !», s’est exclamé Tagliani.

Cette décoration n’est pas sans rappeler celle du bolide de Jacques Villeneuve qui, en 2014 lors de l’étape canadienne du Championnat du monde de Rallycross au GP3R, avait les allures d’une voiture de livraison de l’entreprise québécoise.

Les Dumoulin se réjouissent

« On espère évidemment que ce projet d’une course NASCAR à Montréal se concrétise, a indiqué Louis-Philippe Dumoulin, un autre candidat logique à la victoire dimanche au Grand Prix de Trois-Rivières. Une telle course n’aurait que des effets bénéfiques pour le sport automobile au Canada. On parle ici de la Coupe NASCAR, ce n’est pas rien.

« Et pour moi, ça me donne le goût de participer à cette course, a-t-il renchéri. J’ai des contacts et mon commanditaire en Série Pinty’s [Weathertech] pourrait être mis à contribution.»

Son frère Jean-François sera aussi de la partie au GP3R en fin de semaine.

«Il semble de plus en plus évident que NASCAR veut venir au Canada avec sa catégorie de voitures la plus prestigieuse. Je pense honnêtement que ce projet va se concrétiser. Pour nous, les pilotes de la Série Pinty’s, ce serait une très belle vitrine», d’affirmer des Dumoulin qui est venu bien près de remporter le Grand Prix de Trois-Rivières devant son public l’an dernier.

Pour tous ces pilotes québécois d’expérience, ils ont tous l’avantage de connaître le Circuit Gilles-Villeneuve pour y avoir couru dans plusieurs catégories dans le passé.

Alex Labbé est un autre pilote à souhaiter évidemment une participation à Montréal, lui qui compte 149 départs en Série Xfinity, ce qu'aucun autre représentant du Québec n'a accompli.

Un accident terrifiant

Le pilote des Bois-Francs a été victime, dit-il, de l’accident le plus terrifiant de sa carrière la semaine dernière quand l’un de ses freins a explosé dans la portion la plus rapide du Circuit de Road America, dans l’État du Wisconsin.

Même si le choc a été brutal et qu'il s’est étendu au sol à sa sortie de voiture, il pourra participer au Grand Prix de Trois-Rivières.

«J’ai suivi tous les protocoles après mon accident, a indiqué Labbé. Je n’ai pas eu les symptômes d’une commotion cérébrale et je suis donc apte à reprendre le volant», a-t-il indiqué en entrevue au Journal.

Charland en renfort

Parlant de blessure, Jean-Philippe Bergeron est un cas incertain pour disputer l’intégralité du Grand Prix de Trois-Rivières en Série NASCAR Pinty’s.

Courtoisie Festidrag Développement

Le pilote de Saint-Donat sa subi une brûlure au deuxième degré à son pied gauche lors d’une course disputée Edmonton le mois dernier.

«Un médecin va m’examiner samedi matin, a-t-il fait savoir, et c’est lui qui va me donner le feu vert.»

Peu importe sa condition, Samuel Charland, un pilote d’expérience qui a gagné divers championnats autant sur tracés asphaltés que sur la terre battue, sera appelé en renfort si Bergeron est incapable de supporter l’éprouvante course de 60 tours.

Bergeron partagera son volant à Charland pendant la séance d’essais libres samedi matin pour permettre à son coéquipier de se familiariser avec la voiture. Il pourrait n’avoir qu’à parcourir un seul tour pendant l’épreuve de dimanche et ensuite céder son baquet à Charland sans risque de perdre des points précieux au championnat.

Charland compte un départ en Série NASCAR Pinty's, au circuit de Jukasa, en Ontario, où il s'était classé au 21e rang en 2019.