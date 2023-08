La facture risque de détruire nos restaurants

J'ai passé quelques semaines en France et dans le nord de l'Italie cet été. J'ai cuisiné un peu, mais surtout mangé souvent au restaurant. Une chose m'a frappé: le prix.

Oui, il y a eu de l'inflation dans la restauration en Europe. Mais les prix n'ont pas augmenté de 30, 40, 50%! Je n'ai pu m'empêcher de me questionner sur les restaurants de chez nous. Que se passe-t-il?

Loin de moi l'idée de jeter dans le feu les restaurateurs québécois. J'ai de nombreux amis parmi eux, je les encourage et vais continuer à le faire. J'ai un immense respect pour leur métier exigeant. Mais la facture, je la vois. Les commentaires des clients, je les entends.

Prix en hausse partout

La hausse des prix au Québec frappe tous les aspects de la restauration. Pas seulement les cinq étoiles. Cet été, j'ai entendu des gens horrifiés par le prix du dîner dans une cantine. Je vois l'augmentation des prix dans les restaurants de type familial. Poulet, club sandwich, spaghetti, on ne va plus loin avec 100$.

Dans les restaurants plus haut de gamme, on sursaute devant les entrées qui dépassent les 20$, les plats deux fois plus chers qu’avant la pandémie. Ai-je parlé du verre de vin à 15 ou 20$ ou de la bouteille de vin à trois ou quatre fois le prix de la SAQ?

Le Journal publiait la semaine dernière la facture élevée d'une journée de tourisme en famille au Québec. La restauration fait clairement partie de la poussée inflationniste qui cogne les ménages.

Je connais par cœur les explications. Et je sais qu'elles ne sont pas sans fondement. Prix de la nourriture, rareté de la main-d'œuvre, coût des loyers commerciaux, tout pousse les prix vers le haut. De surcroît, plusieurs en ont arraché durant la pandémie et veulent se reprendre.

Les clients commentent

Mais attention au client. Pour l'instant il est toujours au rendez-vous, mais les commentaires de fatigue s'entendent et s'accumulent. Le monde de la restauration devrait se questionner sur l'ampleur de la facture refilée aux clients et sur son effet à moyen et long terme.

Ajoutons un irritant. En France, on vous apporte la facture, c'est ce que vous payez. La facture est de 100 euros, la taxe et le service sont inclus, vous payez 100 euros. Au Québec, il faut toujours ajouter 30%: 15% de taxes, 15% de pourboire.

Peut-être faudrait-il se questionner là-dessus aussi? Personnellement, j'aime bien la liberté de choisir mon pourboire. Cependant, avec la hausse générale et spectaculaire des coûts de la restauration, le 30% ajouté à la facture fait mal. Plusieurs clients aimeraient avoir sur le menu un prix final qui inclut tout.

Je n'ai pas de solution miracle. Je ne veux surtout pas voir mourir nos restaurants. Je ne fais que constater que quelque chose ne va plus.

Pendant la pandémie, le public avait une sympathie immense pour les restaurateurs. On commandait et on donnait 20% de pourboire par solidarité. Ce que j'entends du public en 2023 est un autre son de cloche. Les restaurateurs devraient s'en inquiéter.