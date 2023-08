Le plan du weekend: pinot noir!

Un cépage que j’aime beaucoup. Un cépage fragile qui peut donner les plus grands vins de la planète, notamment en Bourgogne, comme des vins d’un ennui sidéral. En voici trois qui vous donneront large soif en fin de semaine.

Clos Henri, Waimaunga Windblown Clays 2019, Marlborough, Nouvelle-Zélande

46,50 $ - Code SAQ 15115513 – 13,5 %

Belle découverte que ce pinot néo-zélandais de la fameuse région de Marlborought. Un climat frais, des sols argileux et un élevage soigné donnent ici un pinot à la fois gourmand et bien élevé. Une bonne densité de fruit avec des notes de fraise, de bleuet et d’épices douces. Un style Nouveau-Monde doté d’une grande buvabilité. Pas donné, mais énormément de plaisir.

★★★1⁄2 $$$$

Kumeu River, Rays Road 2020, North Island, Nouvelle-Zlande

45,75 $ - Code SAQ 15108938 – 13 %

Lui aussi de la Nouvelle-Zélande, mais avec un style plus épuré. Produit par un domaine qui excelle dans la production de chardonnay (tout est à acheter les yeux fermés!), il livre ici un pinot axé sur la droiture et la pureté. Moins enveloppant que le précédent, mais aussi un peu moins guidoune, avec une complexité qui se développe avec une bonne oxygénation – comme tous les vins de la maison, celui-ci est bouché avec une capsule à vis. Bonne persistance avec des notes de cerise et de terre humide. Il plaira aux amateurs plus pointus. Ça reste cher.

★★★1⁄2 $$$$

Hervé Villemade, Cheverny 2021, France

25,20 $ - Code SAQ 14713407 – 13 % - Bio

Après un 2019 hors norme, retour à la normale avec ce très joli assemblage dominé par le pinot noir auquel on ajoute un peu de gamay. Cultivé en bio et vinifié sans produits de synthèse, il en ressort un rouge sapide et délicieux évoquant des tonalités de cerise, de framboise et de violette. C’est léger, lisse et gouleyant à souhait. Parfait vin d’été à servir bien frais.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.