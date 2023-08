LECB : «Québec mérite largement sa place» - Charles Dubé-Brais

Le match des étoiles de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) au Centre Vidéotron, qui est perçu comme un véritable test pour la ville de Québec, sera animé par deux des meilleurs ambassadeurs de ce sport dans la province : Joel Anthony et Charles Dubé-Brais.

La Vieille-Capitale tentera une véritable option charme afin d’un jour posséder sa propre franchise du circuit professionnel, et les rumeurs vont bon train. Avec les deux membres de l’état-major de l’Alliance de Montréal qui seront directeurs généraux des formations de cette classique annuelle, tous les éléments semblent réunis pour faire de la soirée du 26 août un moment mémorable.

- À lire aussi : Annie Larouche devient présidente de l’Alliance

«C’est une très belle opportunité de voir la réaction et le soutien des partisans à Québec pour une équipe de basket. Notre ligue, c’est vraiment le plus haut niveau de la province», a rappelé Anthony, le DG de l’Alliance, en entrevue.

L’ancien joueur de la NBA sera à la tête de la formation de 10 joueurs de l’Est, tandis que son adjoint habituel, Dubé-Brais, dirigera l’Ouest. Pas de duel de fierté entre les deux amis ici ; on veut d’abord mettre en vitrine le talent local.

«C’est un match qui est d’abord et avant tout pour le spectacle. On veut vivre une belle expérience, que les joueurs s’amusent, qu’ils montrent ce qu’ils peuvent faire. On veut de la compétitivité, mais au nom de quelque chose qui soit agréable à regarder», a expliqué le second, qui est aussi entraîneur-assistant à Montréal.

Un rare retour

C’est peut-être la dernière fois que les représentants de l’Alliance seront bien reçus à Québec, puisque si la ville obtient une équipe, la rivalité qui en découlera pourrait être explosive. «Le Journal de Québec» rapportait en juin que les discussions entre la LECB et Québecor étaient avancées.

«Québec est le plus gros marché canadien qui n’a pas d’équipe en ce moment, a plaidé Dubé-Brais. [...] Le Québec, la deuxième province la plus populeuse du Canada, mérite d’avoir une deuxième équipe. Ça créerait une rivalité sportive intéressante avec Montréal et ça développerait le basketball au Québec et dans l’est du Canada. Québec mérite largement sa place.»

Dubé-Brais a traîné ses valises en Europe, en Asie, aux États-Unis et ailleurs au Canada durant sa carrière, mais un retour à ses racines s’impose parfois. Lui-même est originaire de la capitale nationale.

«Je suis parti de Québec en 2009 quand je suis allé coacher en France. Ça fait maintenant 14 ans que j’ai quitté, mais je suis né et j’ai grandi là-bas. Le basket m’a amené un peu partout sur la planète, mais ça fait toujours plaisir de revenir près de chez soi», a admis l’ancien des Raptors 905, dans la réputée G-League.

Joel Anthony ne tari par d’éloges envers Dubé-Brais, avec qui il a bâti une belle relation de confiance en seulement quelques mois.

«Il a tellement de valeur pour notre organisation, a-t-il dit. Il a tellement d’expérience comme entraîneur, il a travaillé partout. [...] Qu’il vienne de Québec et d’avoir un entraîneur de ce niveau qui représente notre province, c’est spécial. On sait qu’on est chanceux de l’avoir avec nous.»

Du progrès

Pour les deux membres de l’Alliance, on est reconnaissant de cette fleur faite par la LECB, deux ans seulement après l’expansion dans la métropole.

Montréal a fait mieux qu’en 2022 avec une fiche de 7-13, mais a néanmoins terminé dans la cave du circuit. Petit à petit, cette équipe deviendra meilleure, prédit-on.

«Ç’a été une très belle saison. C’est sûr qu’on a été extrêmement handicapé par les blessures. On ne pouvait pas avoir beaucoup plus de malchance à ce niveau-là, a avoué Dubé-Brais. [...] Ç’a impacté les résultats, mais reste que c’était une équipe très agréable à coacher et avec qui interagir au quotidien.»

«On n’a pas toujours été chanceux. Ce n’est pas assez de juste être bon. Mais pour moi, c’était une meilleure saison que la précédente. On fait tout ce qu’on peut pour être en meilleure position chaque année», a ajouté Anthony.

Gageons que quelques vedettes de l’Alliance seront invitées à participer au match des étoiles, le 26 août, au Centre Vidéotron.