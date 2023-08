L’offensive des Jays s’amuse face aux Red Sox

Le joueur recru des Blue Jays de Toronto, Davis Schneider, a fait parler de lui vendredi soir en enfilant son premier circuit en carrière à sa présence initiale dans une convaincante victoire de son équipe de 7 à 3 face aux Red Sox de Boston, au Fenway Park de Boston.

Le joueur de 24 ans qui a été rappelé vendredi en matinée se souviendra de son premier coup de canon en carrière puisqu’il a frappé une claque de 377 pieds par-dessus le mythique Monstre vert au champ gauche. Schneider a également ajouté un coup sûr en septième manche.

L’offensive torontoise est finalement sortie de sa torpeur en inscrivant cinq circuits ainsi que 14 coups sûrs pendant le duel.

Le tout a débuté lorsque le voltigeur de gauche Whit Merrifield a étiré les bras sur le premier de tir de la rencontre auquel il a fait face.

Deux lancers plus tard, c’était au tour de Vladimir Guerrero fils de faire résonner son bâton en expédiant la courbe de James Paxton par-dessus l’immense clôture du Fenway Park. Vlad junior a produit le sixième point de son équipe dans l’affrontement après avoir cogné un solide double qui a permis à George Springer de venir croiser la plaque.

Daulton Varsho et Matt Chapman ont également participé à la fête chez les Blue Jays puisqu’ils ont chacun enfilé une longue balle pendant la rencontre.

Le partant des Jays Alek Manoah a récolté sa troisième victoire de la saison. Le droitier a accordé six coups sûrs ainsi que trois points, dont deux circuits, à l’adversaire en six manches et deux tiers de travail.

Les représentants de la Ville Reine ont enregistré une première victoire en huit rencontres cette saison face aux Red Sox. Il s’agit également d’un neuvième gain en 32 occasions pour les Jays face à un adversaire de la section Est de la Ligue américaine.