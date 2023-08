Mondiaux de Glasgow: Hugo Houle critique à nouveau Cyclisme Canada

À peine sorti de son cinquième Tour de France, Hugo Houle se prépare pour l’épreuve reine des Mondiaux de cyclisme à Glasgow dans des conditions qu’il juge inéquitables par rapport aux athlètes sur piste.

Alors que les athlètes canadiens de cyclisme sur piste sont hébergés à l’hôtel Marriott de Glasgow, à proximité du Vélodrome Sir Chris Hoy, l’équipe sur route loge plutôt pour une fraction du prix dans les résidences de l’Université de Stirling, à une cinquantaine de kilomètres de Glasgow.

La course élite masculine de 271 km sera lancée à Édimbourg le dimanche 6 août à 9 h 30. Hugo Houle, Guillaume Boivin et les autres devront se lever très tôt pour se rendre au départ à un peu plus d’une heure de route.

« On dort dans les dortoirs avec les ressorts dans les côtes. C’est pire que pire. Les hommes élites, on a besoin de support seulement trois jours dans l’année. Il n’y a pas de raison d’être dans un dortoir si loin quand la course part à 9h30 », explique Houle, qui avait adressé une lettre ouverte à Cyclisme Canada en novembre 2020 pour dénoncer son manque de respect envers le cyclisme de route.

Des critiques

En 2022, Hugo Houle, Michael Woods, Guillaume Boivin et Antoine Duchesne avaient déclaré forfait pour les Mondiaux en Australie en déplorant de devoir assumer le coût du billet d’avion pour se rendre à l’évènement.

Cette saison, Pier-André Côté a remporté la course sur route des Championnats panaméricains en avril à Panamá après avoir financé lui-même son voyage.

À Glasgow, même si Cyclisme Canada a sélectionné 130 athlètes et 52 membres du personnel dans l’ensemble des disciplines pour représenter le pays du 3 au 13 août, la plupart des cyclistes doivent payer des sommes très importantes pour participer à leurs épreuves.

Même s’ils endosseront le maillot canadien pour l’occasion, Hugo Houle et Guillaume Boivin pourront au moins profiter du confort de l’autocar de leur équipe professionnelle. Israel-Premier Tech a envoyé son gros véhicule pour soutenir ses coureurs.

Des questions

Encore une fois, le natif de Sainte-Perpétue ne s’est pas privé d’écrire au président du conseil d’administration de Cyclisme Canada, Pierre Laflamme.

« Il ne m’a pas répondu. Ce n’est juste pas fair play. Si tout le monde vient au dortoir, je n’ai rien à dire. Ils ont juste à supprimer quelques postes à la fédération s’ils ne sont pas capables de payer pour les projets », a ajouté l’athlète de 32 ans.

De son côté, Pierre Laflamme a répondu par écrit afin de défendre les politiques de son organisation. Les coûts ou les chances de médailles n’ont pas été invoqués pour justifier la décision.

« Cyclisme Canada s'est efforcé de fournir le meilleur hébergement possible pour chaque discipline. Nous voulons nous assurer que tous les athlètes et le personnel disposent d'un endroit optimal pour séjourner lors de ces Championnats. Notre personnel a recherché les meilleures options d'hébergement pour chaque discipline plus d'un an avant les Championnats », a-t-il mentionné.

Proximité et transport

Selon Cyclisme Canada, la proximité de la ligne de départ et les moyens de transport fournis par l'organisateur ont été des facteurs déterminants.

« Les athlètes de route sont logés dans une université. Les athlètes de piste sont logés dans un hôtel pris en charge par l'organisateur, situé à proximité du vélodrome et connecté au système de transport fourni par l’organisateur », a-t-il ajouté.

Sur le campus universitaire, chaque athlète dispose notamment de sa propre chambre incluant une salle de bain privée, ce qui n’est pas le cas pour l’hébergement en hôtel qui est en occupation double.

Le Canada n’est pas le seul pays à essuyer des critiques. L’an dernier, la Fédération française s’était défendue d’avoir envoyé ses coureurs élites en classe affaires tandis que les autres catégories, dont les femmes, ont dû se contenter de la classe économique.

►Le Championnat du monde s’annonce enlevant avec un parcours de 271 kilomètres et plus de 3500 mètres de dénivelé positif. Le circuit final dans les rues de Glasgow compte plusieurs petites côtes et une cinquantaine de virages sur 14,3 kilomètres à parcourir à 10 reprises. Le Belge Remco Evenepoel est le tenant du titre. Hugo Houle est confiant de bien performer.