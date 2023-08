Omnium Banque Nationale: découvrez ce que Bianca Andreescu souhaite faire à l'extérieur des courts à Montréal

La directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, Valérie Tétreault, a concocté différentes activités afin de distraire les joueuses tout en leur faisant découvrir la ville : spectacles musicaux ou du Cirque du Soleil, visites au spa, etc. Mais Bianca Andreescu a d’autres plans en tête.

La meilleure raquette canadienne a une sortie bien précise en haut de sa liste de choses à faire dans la métropole québécoise.

«Je n’ai pas encore vu le film Barbie, et je veux vraiment le voir, a-t-elle lancé en riant aux journalistes venus à sa rencontre vendredi soir lors du tirage au sort tenu à la Place Ville Marie, au centre-ville.

«Plusieurs personnes disent que c’est un excellent film, a-t-elle poursuivi. Certains prédisent qu’il fera 1 milliard de dollars au box-office, c’est juste incroyable. C’est définitivement dans les choses que je souhaite faire cette semaine.»

Andreescu ne se trompe pas. Barbie pourrait fracasser des records et c’est bien partie pour le film mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling. Le long-métrage domine toujours le box-office, ayant jusqu’à maintenant engrangé des recettes de plus de 400 millions $ en Amérique du Nord.

De la bonne bouffe

Andreescu prévoit également profiter de la bonne bouffe, qui fait la réputation de Montréal.

«J’adore aussi manger! Peut-être pas pendant le tournoi, mais après, je veux explorer différents types de cuisines, car il y a des bons restaurants ici.»

Laisser parler son jeu

C’est une Bianca décontractée et détendue qui s’est présentée au tirage. Vêtue d’un simple chandail brun, de pantalons de joggings blancs et de sandales qui semblaient tellement confortables, elle s’est dit heureuse de revenir au Québec, où elle avait perdu au troisième tour il y a deux ans face à Ons Jabeur. La Tunisienne, seule absente du top 20 cet été, avait aussi montrer la porte de sortie à Andreescu sur le gazon de Wimbledon, le mois dernier, à son troisième affrontement.

«Je me sens bien ici. Ça va m'aider d'avoir le soutien de la foule, spécialement une foule passionnée et qui connaît son tennis comme celle de Montréal, a soutenu la native de Mississauga. J'espère pouvoir laisser parler mon jeu la semaine prochaine.»

«C’est stressant en un sens de jouer chez soi, mais c'est aussi excitant, a-t-elle ajouté. Je suis familière avec l’endroit. Je m'entraîne sur ces courts depuis que j'ai 13-14 ans. Je sens que je peux bien faire.»