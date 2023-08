Osheaga : c'est parti pour les festivaliers

C'est parti pour le festival Osheaga qui a lancé sa 16e édition ce vendredi au parc Jean-Drapeau sous un ciel tour à tour nuageux et ensoleillé. Bigarrée, colorée et visiblement heureuse, la foule de festivaliers était au rendez-vous pour marquer le grand retour à la normale du festival, enfin loin des difficultés de la COVID-19.

En fin d’après-midi, pas moins de 45 000 personnes ont afflué sur le site de l’île Sainte-Hélène, rapporte l'organisateur de l'événement, evenko.

Au total, près d’une centaine d’artistes et de groupes participeront aux trois jours de musique des univers du rock, de la pop et du hip-hop.

Le traditionnel florilège des “looks Osheaga”, qui rivalisera en originalité et en excentricité ce week-end, battait déjà son plein sur le site et sur la ligne jaune du métro. Avec l’humidité, les nombreux hauts de bikini, croc tops et hauts en crochet se sont avérés pour plusieurs un choix judicieux. Chapeaux de cowgirl, chemises hawaïennes et colorés, minirobes en maille, paillettes, pantalons transparents, jupettes en jeans, sacs en banane, etc. étaient aussi à l’honneur.

Photo Marie-Ève Blanchard

Sans surprise, mais une nouveauté cette année, on trouvait çà et là quelques calques de Barbie et émules de Ken. Il fallait s’y attendre : le prétexte était beaucoup trop beau pour que la frénésie pour l’univers rose de la poupée de Mattel s’en tienne aux salles cinématographiques. Les roses fusia et bonbon se distinguaient un peu partout dans la foule et l’ambiance était visiblement partout à la fête.

Photo Marie-Ève Blanchard

« On adore les festivals et la programmation cette année nous semblait excellente ! On est venu pour l’aventure et notamment Rüfüs [du Sol]. En plus on a appris que Charlotte [Cardin] remplace Aya Nakamura et on adore Charlotte ! » fait valoir Justin Parent, enthousiaste, qui a déjà participé à Escapade Music et île Soniq mais qui en est à sa première fois avec ses amis à Osheaga, tous de rose vêtus.

Globalement, les jeunes festivaliers de la génération Z semblent dominer un peu partout cette année et plusieurs interrogés en sont à leur première fois. Est-ce l’effet Billie Eilish? Du moins, son nom se démarquait beaucoup avec celui du groupe australien.

Photo Marie-Ève Blanchard

« Nous sommes venues les trois de Winnipeg pour le week-end. Notamment pour Billie Eilish ! », s’enthousiaste Claire Dalmeida avec son amie Kylie. Leur copine Kenzy a hâte quant à elle de voir Kendrick Lamar.

« On s’est dit qu’il fallait une journée en rose, que c’était actuel comme couleur » estime Ariane Bolduc et Daphnée Nadeau dans la foulée du phénomène Barbie. Les jeunes femmes en sont à leur premier Osheaga, attendent avec impatience Billie Eilish et se sont montrées ravis d’apprendre en surprise que Charlotte Cardin allait être de la partie.

Le festival Osheaga se tiendra jusqu'à dimanche soir avec le très attendu spectacle de Kendrick Lamar en clôture.