«C’est un service essentiel»: des élus municipaux exigent des solutions aux pannes récurrentes

Les citoyens et les commerçants de l’Outaouais, et plus particulièrement de la Petite-Nation, sont exaspérés par les pannes d’électricité récurrentes.

Les élus des différentes municipalités de la Petite-Nation ont uni leurs voix et ont entrepris des démarches afin d’obtenir des solutions concrètes à cette problématique.

«À l’occasion, lorsqu’il y a des derechos, du verglas, on peut comprendre ça, mais lorsqu’en pleine semaine, il fait beau et que tout d’un coup on a une panne électrique, c’est inacceptable», déplore Denis Tassé, maire de Montpellier.

«C’est un service essentiel que d’avoir l’électricité. Ce qu’on veut, c’est avoir des réponses», affirme le maire de Chénéville, Maxime Proulx-Cadieux.

Hydro-Québec dit comprendre la frustration et affirme avoir abattu dans la dernière année plus de 2000 arbres encombrants afin de dégager le réseau.

«On sait que c’est lié notamment à la végétation, il y a sûrement autre chose, mais c’est l’analyse qui va nous permettre d’établir un plan d’action», déclare le conseiller-relations avec le milieu en Outaouais chez Hydro-Québec Alain Paquette.

Cette réponse est toutefois loin de satisfaire les élus de la région.

«Je ne veux pas entendre parler des lignes d’Hydro qui sont en forêt comme une problématique. Les forêts ne sont pas apparues autour des lignes, les forêts ont toujours été là. C’est un manque d’entretien qui a eu sur le réseau dans notre région», lance Benoît Lauzon, le maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau.

À qui revient la responsabilité?

Les élus municipaux ont décidé de se tourner vers de plus hautes instances.

«Ce qu’on veut, c’est une rencontre avec les dirigeants d’Hydro-Québec», dit le maire de Chénéville.

«Si on n’est pas capable de parler avec Hydro-Québec ou on n’a pas les réponses, on parlera directement au premier ministre», atteste le maire de Thurso.

L’équipe de Mathieu Lacombe a répondu qu’il ne s’agissait pas de l’un de ses dossiers ni en tant que ministre de la Culture ni en tant que député de Papineau, stipulant que ce dossier relève plutôt du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Le ministre Pierre Fitzgibbon a, lui, renvoyé la balle à la Société d’État.

«Les différentes équipes d’Hydro-Québec sont à pied d’œuvre pour corriger la situation. Pour plus de détails concernant les démarches d’Hydro-Québec, nous vous invitions à communiquer avec la société d’État», a répondu le cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon.

Le conseiller-relations avec le milieu en Outaouais chez Hydro-Québec a rétorqué : «on est en train de mobiliser de hauts gestionnaires chez Hydro-Québec pour rencontrer les élus, leur présenter l’analyse de la qualité du service, mais aussi les actions qui vont être mises de l’avant au cours des prochaines semaines».

- D’après les informations d’Élizabeth Dubé