Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 5 août qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Tigers-Cats d’Hamilton

Martin Chevalier / JdeM

Les Alouettes de Montréal ont mis un terme à une séquence de trois défaites consécutives dimanche dernier en défaisant les Stampeders de Calgary par la marque de 25 à 18 au Stade Percival-Molson. La défensive montréalaise a effectué de l’excellent boulot, car le quart-arrière des Stampeders, Jake Meier, a complété seulement 24 de ses 44 passes pendant le duel. Pour ce qui est de la formation de Hamilton, ils ont gagné de peine et de misère leur dernier match par la marque de 16 à 12 face au Rouge et Noir d’Ottawa. Les deux équipes se sont affrontées lors de la deuxième semaine d'activité dans la Ligue canadienne de football (LCF) et les Moineaux ont offert une correction aux «Ti-Cats» en l’emportant 38 à 12.

Prédiction : Moins de 45,0 points seront marqués dans la rencontre - 1,90

Baseball : Angels de Los Angeles c. Mariners de Seattle

Getty Images via AFP

Les Angels de Los Angeles souhaitent désespérément se qualifier pour les séries éliminatoires pour une première fois depuis 2014. Ils sont présentement à quatre matchs d’une place au grand bal automnal parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine. Los Angeles a la chance de compter dans ses rangs le meilleur joueur des majeurs, Shohei Ohtani, qui a atteint le plateau des 40 circuits jeudi contre ces mêmes Mariners. La formation californienne a également ajouté de la profondeur en offensive au cours des derniers jours avec l’acquisition du voltigeur Randal Grichuk et du joueur de premier but C.J Cron des Rockies du Colorado. Los Angeles s’est également amélioré sur la butte en allant chercher le partant Lucas Giolito ainsi que le releveur Reynaldo Lopez en provenance des White Sox de Chicago.

Prédiction : Victoire des Angels de Los Angeles - 2,10

Soccer : Norvège c. Japon

AFP

Le Japon a surpris tous les observateurs de la scène du soccer féminin en défaisant l’Espagne par la marque de 4 à 0 lors de leur dernier match en phase de groupe. Cette victoire leur a permis de terminer en tête du groupe C. L’équipe japonaise a conclu la phase de groupe avec un dossier de 3-0 tout en marquant 11 buts. De plus, la formation du Japon n’a toujours pas cédé à l’adversaire jusqu’à présent dans le tournoi.

Prédiction : Victoire du Japon - 1,83