Plein art 2023, les artisans de la relève

Venez à la rencontre d’une centaine d’artisan.es professionnel.les, dont les 25 artisan.es de la relève en provenance des 4 coins du Québec. Poterie, maroquinerie, joaillerie, céramique, art décoratif, création mode et plus encore sont à découvrir. Une occasion unique de soutenir les artisans locaux et de repartir avec des trésors riches en histoire. Ces artistes professionnels sont des acteurs importants de la société québécoise qui s’en retrouve enrichie aujourd’hui par leurs inspirations et leurs savoir-faire uniques, donnant forme à des projets qui ont habité, construit et habillé le Québec. Aujourd’hui encore, ils contribuent à la lutte contre l’exode rural. Leur production, largement durable et écoresponsable, favorise les achats locaux et représente pour le consommateur une solution de rechange à la fabrication de masse et au tout jetable. Les métiers d’art sont assurément un domaine au croisement de la culture, du tourisme, de l’économie et de l’innovation. Jusqu’au 13 août à l’Espace 400e dans le Vieux-Port de Québec, retrouvez l’art d’ici à Plein Art.